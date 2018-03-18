Членик 15 см: трансгендер из Украины рассказал о сексе с Жириновским. Видеофакт

Кандидат в президенты Российской Федерации лидер ЛДПР Владимир Жириновский имел сексуальные отношения с трансгендером из Украины.

О сексе с политиком рассказал украинец по имени Григорий, который сейчас называет себя Анжелой и живет в одной из стран Европы, в проекте "Украинские сенсации". (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца нвоости)

Трансгендер заявил о своем желании отомстить кремлевским политикам, а в особенности депутату Госдумы Владимиру Жириновскому.

"Два года я работала в Москве, в клубе. Там я и стала элитной проституткой. Нет! Экскортницей! Это сейчас так модно называется... Работала в группе "Бабочки для папика", - рассказывает Анджела.

Трансгендер рассказал, что за годы работы много раз отправлялся по вызову к российским политикам. По словам Анжелы, лидер ЛДПР даже обещал подарить дом. Однако после расставания остался должен внушительную сумму.

"Я зашла в комнату, стою, а он таким противным голосом: "Раздевайся". Я еще думаю, что за голос такой знакомый... И тут он говорит: "Ни х*я себе, а у тебя и х*й есть?" А я ему и не знаю, что ответить, он же знал, кого зовет... Жахнули с ним шампанского... Нет, целуется он неплохо. Конечно, потом сексом занимались. Пару раз. У него сантиметров 15 членик такой", - рассказала Анжела интимные подробности встречи.

Как сообщал "Обозреватель", Жириновский в детстве едва не стал жертвой насилия.