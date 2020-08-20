Член ТКГ рассказал о возможной попытке России сорвать следующую "нормандскую" встречу

Требование России пересмотреть постановление правительства Украины об отказе назначить местные выборы на Донбассе может быть поводом загнать переговоры в тупик, чтобы сорвать предстоящую встречу советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться 28 августа.

Об этом написал в Facebook представитель в ТКГ от оккупированных районов Донецкой области, журналист Сергей Гармаш. По его словам, таким требованием Москва сделала даже теоретически невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом Украины.

"Итак, Россия сознательно загнала ситуацию в тупик, блокируя предстоящую встречу советников Н-4 ("нормандского формата"), против которой ранее открыто выступал Козак (заместитель главы Администрации президента РФ). РФ хочет сорвать встречу, заблокировать работу самого института советников, но переложить ответственность за это на Украину. Далее, ссылаясь на неэффективность института советников Н-4, Москва выдвинет требование передать решение всех вопросов на уровень ТКГ, в которой нет Франции и Германии, но есть ОРДЛО. Именно это и является целью РФ, а не отмена постановления Рады. Постановление рады – только повод", – написал Гармаш.

Представитель ОРДЛО считает, что предметом шантажа Украины и Запада будет тот хрупкий мир, который держится последние 26 дней в Донбассе.

Отметим, России выразила недовольство постановлением о назначении местных выборов в Украине, в котором говорится, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывод войск РФ и других формирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

Представитель России в ТКГ Борис Грызлов считает, что "постановление содержит ряд положений, которые противоречат Минским соглашениям, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата".

Сергей Гармаш / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил и средств.