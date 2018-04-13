"Чистим пулеметы": в Украине ответили на "вторжение" России

В Генеральном штабе Украины нарабатываются различные варианты противодействия провокациям и возможному вторжению регулярных войск Вооруженных сил РФ, о чем сообщили в Службе безопасности Украины.

В комментарии "Обозревателю" военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что "РФ неоднократно использовала повод по защите русскоязычного населения для оправдания своих агрессивных действий".

"Так было и во время грузинских событий, так было во время событий 2014 года в Крыму и на Донбассе. Так что эта схема работает, и соответственно, если Виктор Кононенко (заместитель председателя СБУ, - Ред.) делает такие заявления, у него есть все основания для этого", - сказал Селезнев.

По его словам, Украина должна быть готова к любому варианту развития ситуации

"О действий РФ и ее ВС, то эти действия вполне укладываются в концепцию ведения гибридной войны. Надо сохранять спокойствие и чистить пулеметы, ведь ситуация достаточно динамичная и наш неспокойный сосед дает основания для того, чтобы быть готовыми к любому варианту развития ситуации", – считает экс-спикер Генштаба.

Селезнев заверил, что Генштаб имеет планы по противодействию агрессивным действиям ВС РФ.

"В Генштабе нарабатываются различные варианты противодействия действиям российских ВС. Есть соответствующий план, есть наработки, соответствующие расчеты по привлечению не только ВСУ, но и других военных формирований для отражения агрессивных действий со стороны военных РФ", – отметил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко держит руку на пульсе, и знает о возможных планах Российской Федерации осенью предпринять новую попытку дестабилизации в Украине.