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"Чистим пулеметы": в Украине ответили на "вторжение" России

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В Генеральном штабе Украины нарабатываются различные варианты противодействия провокациям и возможному вторжению регулярных войск Вооруженных сил РФ, о чем сообщили в Службе безопасности Украины.

В комментарии "Обозревателю" военный эксперт и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев отметил, что "РФ неоднократно использовала повод по защите русскоязычного населения для оправдания своих агрессивных действий".

"Так было и во время грузинских событий, так было во время событий 2014 года в Крыму и на Донбассе. Так что эта схема работает, и соответственно, если Виктор Кононенко (заместитель председателя СБУ, - Ред.) делает такие заявления, у него есть все основания для этого", - сказал Селезнев.

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По его словам, Украина должна быть готова к любому варианту развития ситуации

"О действий РФ и ее ВС, то эти действия вполне укладываются в концепцию ведения гибридной войны. Надо сохранять спокойствие и чистить пулеметы, ведь ситуация достаточно динамичная и наш неспокойный сосед дает основания для того, чтобы быть готовыми к любому варианту развития ситуации", – считает экс-спикер Генштаба.

Селезнев заверил, что Генштаб имеет планы по противодействию агрессивным действиям ВС РФ.

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"В Генштабе нарабатываются различные варианты противодействия действиям российских ВС. Есть соответствующий план, есть наработки, соответствующие расчеты по привлечению не только ВСУ, но и других военных формирований для отражения агрессивных действий со стороны военных РФ", – отметил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко держит руку на пульсе, и знает о возможных планах Российской Федерации осенью предпринять новую попытку дестабилизации в Украине.

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Тема
Эксклюзив
Персона
Владислав Селезнев
Место
Украина
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