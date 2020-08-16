Число зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 90 тысяч: статистика на 16 августа

Мирослав Семенюк Общество 08:50, 16.08.2020 Обновлено: 08:51, 16.08.2020

По состоянию на утро воскресенья, 16 августа, в Украине официально подтверждены 91 356 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 637 – обнаружены за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире по состоянию на 16 августа успел поразить уже 21, 6 млн человек, 768 тысяч из которых погибли, а 14,3 млн вылечились.

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