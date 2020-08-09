Число зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 80 тысяч: статистика на 9 августа

По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 – выявлено за минувшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 1897 человек (+18 за сутки), а 43 972 пациента (+317 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего новых зараженных зарегистрировали во Львовской области – 125, Ивано-Франковской – 124, Харьковской – 123 и городе Киев – 120.

СНБО

СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 августа коронавирус в мире поразил уже 19,8 млн человек, более 729 тысяч больных стали его жертвами, а 12,7 млн выздоровели.

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