Число зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 80 тысяч: статистика на 9 августа

В Украине за последние сутки выявлено 1199 новых больных коронавирусом
Больше всего зараженных – в Киеве, Львовской, Харьковской и Ивано-Франковской областях
Статистика по коронавирусу в Украине.
По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально подтверждено 80 949 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1199 – выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 1897 человек (+18 за сутки), а 43 972 пациента (+317 за сутки) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.
Больше всего новых зараженных зарегистрировали во Львовской области – 125, Ивано-Франковской – 124, Харьковской – 123 и городе Киев – 120.
СНБО
СНБО
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 9 августа коронавирус в мире поразил уже 19,8 млн человек, более 729 тысяч больных стали его жертвами, а 12,7 млн выздоровели.
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