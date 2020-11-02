Количество зараженных COVID-19 в Украине перевалило за 400 тысяч: статистика Минздрава на 2 ноября
По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, коронавирусом в Украине заболели 402 194 человека. Из них 6 754 за последние сутки.
Жертвами пандемии стали уже 7 375 украинцев (+69 за сутки), а преодолеть болезнь смогли 163 768 пациентов (+2 327). Такую статистику обнародовала пресс-служба Минздрава на Telegram-канале. Позже на брифинге ее озвучил министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В Минздраве отметили, что за последние сутки заболел 271 ребенок и 255 медработников. Госпитализирован в течение 24 часов 801 человек.
Наибольшее количество подтвержденных случаев 1 ноября зарегистрированы в Харьковской области (817 случаев), Киеве (507 случаев), Львовской (464 случая), Черновицкой (418 случаев) и Житомирской (398 случаев) областях.
Общее количество случаев заболевания в регионах:
г. Kиев – 38745 случаев
Винницкая область – 10789 случаев
Волынская область – 13983 случая
Днепропетровская область – 15411 случаев
Донецкая область – 11235 случаев
Житомирская область – 15363 случая
Закарпатская область – 14911 случай
Запорожская область – 10370 случаев
Ивано-Франковская область – 21169 случаев
Киевская область – 17175 случаев
Кировоградская область – 2656 случаев
Луганская область – 3760 случаев
Львовская область – 30700 случаев
Николаевская область – 8495 случаев
Одесская область – 25325 случаев
Полтавская область – 9852 случая
Ривненская область – 19573 случая
Сумская область – 12071 случай
Тернопольская область – 20963 случая
Харьковская область – 37997 случаев
Херсонская область – 4270 случаев
Хмельницкая область – 16422 случая
Черкасская область – 9422 случая
Черновицкая область – 22485 случаев
Черниговская область – 9052 случая
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, со 2 ноября в Украине начало действовать новое карантинное зонирование, которое должно минимизировать распространение коронавируса. Это деление будет действовать в течение 14 дней.