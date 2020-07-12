Число больных коронавирусом в Украине перевалило за 53 тысячи: статистика Минздрава на 12 июля

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине официально подтверждено 53 521 случаев коронавируса COVID-19. Из них 678 были выявлены за последние сутки.

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Жертвами пандемии в стране стали уже 1 383 (+11) человек, а побороть болезнь удалось 26 118 пациентам (+457). Об этом сообщается на сайте СНБО (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным Минздрава, которые объявил на брифинге глава ведомства Максим Степанов, больше всего зараженных за сутки обнаружили во Львовской (121), Ривненской (78), Закарпатской (67) областях, а также в городе Киев (67).

Эпидемиологическая обстановка СНБО

Статистика коронавируса по Украине СНБО

Также он отметил, что с начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 3 828 детей (+26 за сутки) и 7 357 медиков (+96).

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