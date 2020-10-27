Число больных коронавирусом в Украине перевалило за 355 тысяч: статистика Минздрава на 27 октября

По состоянию на утро вторника, 27 октября, в Украине официально подтвержден 355 601 случай коронавируса COVID-19. Из них – 6 677 за последние сутки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Также стало известно, что число жертв пандемии в нашей стране достигло 6 590 (+126 за сутки). При этом побороть болезнь удалось 145 336 людям (+ 2 799 за сутки) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Позже детальную статистику по регионам-лидерам обнародовала и пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Эпицентрами распространения болезни стали Киев (+525 случаев), Харьковская (+556) и Львовская область (+478).

Ситуация с коронавирусом в Украине. Пресс-служба СНБО

Регионы Украины с наихудшей эпидситуацией. Пресс-служба СНБО

По данным на Telegram-канале Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9506 случаев;

Волынская область – 12635 случаев;

Днепропетровская область – 13418 случаев;

Донецкая область – 8819 случаев;

Житомирская область – 12878 случаев;

Закарпатская область – 13345 случаев;

Запорожская область – 8463 случая;

Ивано-Франковская область – 18915 случаев;

Кировоградская область – 2157 случаев;

г. Киев – 34887 случаев;

Киевская область – 15156 случаев;

Львовская область – 28086 случаев;

Луганская область – 3321 случай;

Николаевская область – 7194 случая;

Одесская область – 22640 случаев;

Полтавская область – 8350 случаев;

Ривненская область – 18003 случая;

Сумская область – 10810 случаев;

Тернопольская область – 19522 случая;

Харьковская область – 33806 случаев;

Херсонская область – 3344 случая;

Хмельницкая область – 13845 случаев;

Черновицкая область – 20117 случаев;

Черкасская область – 8301 случай;

Черниговская область – 8083 случая.

Статистика COVID-19 в Украине на 27 октября. Пресс-служба Минздрава

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 27 октября по Центра поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.

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