Число больных коронавирусом в Украине перевалило за 355 тысяч: статистика Минздрава на 27 октября
По состоянию на утро вторника, 27 октября, в Украине официально подтвержден 355 601 случай коронавируса COVID-19. Из них – 6 677 за последние сутки.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Также стало известно, что число жертв пандемии в нашей стране достигло 6 590 (+126 за сутки). При этом побороть болезнь удалось 145 336 людям (+ 2 799 за сутки) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Позже детальную статистику по регионам-лидерам обнародовала и пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Эпицентрами распространения болезни стали Киев (+525 случаев), Харьковская (+556) и Львовская область (+478).
По данным на Telegram-канале Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 9506 случаев;
Волынская область – 12635 случаев;
Днепропетровская область – 13418 случаев;
Донецкая область – 8819 случаев;
Житомирская область – 12878 случаев;
Закарпатская область – 13345 случаев;
Запорожская область – 8463 случая;
Ивано-Франковская область – 18915 случаев;
Кировоградская область – 2157 случаев;
г. Киев – 34887 случаев;
Киевская область – 15156 случаев;
Львовская область – 28086 случаев;
Луганская область – 3321 случай;
Николаевская область – 7194 случая;
Одесская область – 22640 случаев;
Полтавская область – 8350 случаев;
Ривненская область – 18003 случая;
Сумская область – 10810 случаев;
Тернопольская область – 19522 случая;
Харьковская область – 33806 случаев;
Херсонская область – 3344 случая;
Хмельницкая область – 13845 случаев;
Черновицкая область – 20117 случаев;
Черкасская область – 8301 случай;
Черниговская область – 8083 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 27 октября по Центра поступило 7226 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 427 667 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Минздрава достоверной статистики по тем, кто победил коронавирус (COVID-19).
Однако Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.
Вместе с тем, министр рассказал, что украинская вакцина против коронавируса прошла этап испытания на животных и может появится уже через год. Клинические испытания длились шесть месяцев.