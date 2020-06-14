Петиции, в которых украинцы просят президента Владимира Зеленского защитить их от мобильных вышек 5G и даже чипирования – "это позорное явление для страны, идущей в Европу".

Об этом сказал депутат от партии "Слуга народа" и эксперт по кибербезопасности Александр Федиенко, говорится в публикации OBOZREVATEL об истерии среди украинцев из-за "чипирования", 5G и эпидемии коронавируса.

"Мы вроде цивилизованная нация, пользуемся мобильными телефонами, идем в Европу, но подобными петициями демонстрируем нашу необразованность с точки зрения внедрения современных технологий. Это позорное явление. Мне иногда даже стыдно перед европейскими коллегами, которые смотрят на меня, как на мамонта. Никоим образом 5G не чипирует и не зомбирует людей", – заверил он.

Напомним, что 7 апреля на сайте президента появилась первая петиция, в которой украинцы просили Зеленского законодательно не вводить 5G "без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи". 5 июня появилась новая петиция с просьбой "запретить чипирование граждан". По состоянию на 12 июня она набрала 2 тыс. 595 голосов.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению экспертов, мобильные вышки никоем образом не могут способствовать распространению коронавируса, так как это биологический организм, который передается только во время контактов.