Чиновница Минздрава оправдалась за призыв предпринимателям работать в больницах. Видео

Заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак пояснила, что ее призыв идти работать в больницы был просьбой, а не рекомендацией.

В эфире "5 канала" она отметила, что сейчас в больницах большая нехватка не только медицинских сотрудников, но и технического персонала.

"Никто не дослушал, что я говорила на брифинге. Я обращалась именно с просьбой к предпринимателям", – сказала Микичак.

Она добавила, что может наступить момент, когда всем придется надеть халаты и идти в больницы спасать своих родных.

По словам чиновницы, подобное происходило в Италии весной. Поэтому, если все украинцы не будут поддерживать друг друга – ситуация ухудшится.

Как сообщал OBOZREVATEL, на брифинге 16 ноября Микичак заявила, что предпринимателям, которые против карантинных ограничений, стоит попробовать поработать в больницах. После этого, по мнению чиновницы, они станут по-другому воспринимать ситуацию в стране и решения Кабмина.