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16 декабря • обновлено в 15:34
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"Не поможет – выпишем штраф": чиновников предупредили о наказаниях за игнор украинского языка

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Украинские чиновники, которые будут пренебрегать использованием государственного языка в публичной плоскости, могут быть наказаны штрафами.

Однако они будут применяться только в том случае, если госслужащие не отреагируют на предварительную разъяснительную работу. Об этом в интервью Укринформ заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова.

"Человек, который публично выступает как чиновник, дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет – выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых налогом минимумов", – подчеркнула языковой омбудсмен.

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Татьяна Монахова

Татьяна Монахова

В случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, соответствующий аналитический отдел должен это отследить, отметила Монахова. По ее словам, мониторинг на предмет соблюдения закона 5670-д об украинском языке всеми ветвями власти и государственными учреждениями будет проводиться обязательно.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Закон о языках
Место
Украина
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Свиномовные ,это как проказа, они дохнут часще.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Во Львове, во время лекции по высшей математике на украинськой мове, удалось вызвать Сатану.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
А Шпрехенфюрерин ничего так...можно на шоссе выставлять..бабок заработатет ртом лучше чем на штрафах. и мову пусть пропагандирует в стране -агрессоре..
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