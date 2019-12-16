"Не поможет – выпишем штраф": чиновников предупредили о наказаниях за игнор украинского языка

Украинские чиновники, которые будут пренебрегать использованием государственного языка в публичной плоскости, могут быть наказаны штрафами.

Однако они будут применяться только в том случае, если госслужащие не отреагируют на предварительную разъяснительную работу. Об этом в интервью Укринформ заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова.

"Человек, который публично выступает как чиновник, дает комментарии как представитель власти, обязан употреблять государственный язык. Если он нарушает эту норму закона, то на него могут пожаловаться. Мы будем рассматривать жалобу, сначала проводить разъяснительную беседу, а не поможет – выпишем штраф. Максимальный штраф, как я уже сказала, 700 необлагаемых налогом минимумов", – подчеркнула языковой омбудсмен.

Татьяна Монахова

В случае, если никто не пожаловался, но должностное лицо таки нарушает закон, соответствующий аналитический отдел должен это отследить, отметила Монахова. По ее словам, мониторинг на предмет соблюдения закона 5670-д об украинском языке всеми ветвями власти и государственными учреждениями будет проводиться обязательно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 декабря скандальный народный депутат Украины от "Слуги народа" Макс Бужанский заявил, что внес в Верховную Раду Украины законопроект об отмене закона №5670-д об украинском языке.

Это вызвало возмущение в украинском обществе, которое жестко раскритиковало шаг одиозного Бужанского.

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