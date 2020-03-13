Главная Новости
13 марта • обновлено в 13:22
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

1.3т
Читать материал на украинском

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей структурных подразделений Министерства юстиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на вымогательстве более 1 миллиона долларов взятки.

Как сказано в сайте пресс-службы СБУ, по данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины – чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого Министерства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Оперативники установили, что они требовали от фермера из Кировоградщины 75 тысяч долларов. В такую сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона.

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

ssu.gov.ua

Обеспечить получение должности заговорщики обещали через связи экс-чиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам". Кроме того злоумышленники требовали от фермера дополнительно уплаты 1 миллион долларов.

Злоумышленники убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков паломничеством более три тысячи гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию.

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

ssu.gov.ua

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

ssu.gov.ua

Сумму фигуранты дела согласились получать частями.

Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части взятки в размере 20 тысяч долларов. А организатора – в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

ssu.gov.ua

Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевской области, который требовал взятку в 10 000 гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Министерство юстиции Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
41
Смешно
2
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
гадкий преступный режим.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Франко Иван
Франко Иван
О...с*ки....!?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги