Чиновники Минюста погорели на миллионной взятке

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей структурных подразделений Министерства юстиции и Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на вымогательстве более 1 миллиона долларов взятки.

Как сказано в сайте пресс-службы СБУ, по данным следствия, к сделке причастны председатель комиссии по ликвидации Государственной пенитенциарной службы Украины – чиновник управления обеспечения деятельности руководства Минюста и бывший чиновник этого Министерства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

Оперативники установили, что они требовали от фермера из Кировоградщины 75 тысяч долларов. В такую сумму злоумышленники оценили стоимость его назначения на должность директора одного из государственных сельскохозяйственных предприятий региона.

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Обеспечить получение должности заговорщики обещали через связи экс-чиновника Минюста, который позиционирует себя как "теневой куратор исполнительной службы по земельным вопросам". Кроме того злоумышленники требовали от фермера дополнительно уплаты 1 миллион долларов.

Злоумышленники убеждали клиента, что он "отобьет" эти деньги после назначения через сдачу в аренду земельных участков паломничеством более три тысячи гектаров, принадлежащих сельхозпредприятию.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Сумму фигуранты дела согласились получать частями.

Трех участников коррупционной схемы правоохранители задержали в одном из столичных бизнес-центров после получения первой части взятки в размере 20 тысяч долларов. А организатора – в служебном кабинете в здании Государственной пенитенциарной службы Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Фастове задержали следователя Нацполиции одного из райотделов Киевской области, который требовал взятку в 10 000 гривен. Ему уже объявили о подозрении в коррупционном правонарушении.

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