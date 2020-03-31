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31 марта • обновлено в 18:48
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Замкомандующего ВМС уличили в передаче данных спецслужбам России: в СБУ рассказали детали

2.5т
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили заместителя командующего ВМС ВСУ на передаче секретной информации сотрудникам спецслужб Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ведомства, военная контрразведка СБУ предупредила совершение чиновником Вооруженных Сил особо тяжкого преступления, которые имели бы негативные последствия для национальной безопасности.

Оперативники спецслужбы обнаружили, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага.

СБУ

СБУ

"Главред"

Еще в марта 2014 Гапоненко и Пилипченко, предлагали ему перейти на службу в Вооруженные Силы РФ, но офицер отказался, и после перехода на материковую Украину был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ.

Как сообщает СБУ, военнослужащий, имея доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, продолжал общаться с предателями Украины по телефону, и при личных встречах в Крыму, куда военный осуществлял систематические выезды к родным.

"Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали в чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровень их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лиц командования ВМС ВС Украины", – пишет пресс-служба СБУ.

Сейчас принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнения с военной службы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирус. Заблокированы более тысячи страниц в соцсетях, которые действовали в том числе и по заданию России.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тег
Служба безопасности Украины
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Червоний Данило
Червоний Данило
питор! дать 15 лет!
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Мой господин
Мой господин
Хм,селюки,а что можно передать из недостраны в которой нет флота???
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