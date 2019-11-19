Главная Новости
19 ноября • обновлено в 14:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Марина Петик
Марина Петик
Журналист

Привязал к авто и тащил по дороге: в Украине вспыхнул скандал из-за чиновника-живодера

3.1т
Читать материал на украинском

На Хмельнитчине глава областного государственного архива Владимир Байдич жестоко обращался со своей собакой. Он привязал животное к авто и полтора километра тащил его по дороге. Спас собаку проезжавший мимо военный. Он остановил автомобиль чиновника и вызвал полицию. У собаки стерты передние лапы, много ран, сейчас ею занимаются волонтеры.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Собака кидалась на пожилую маму

В селе Кузьмин Хмельницкой области местные жители удивлены поведением чиновника Байдича. Директор областного архива никогда не был замечен в жестоком обращении с животными.

Байдич привязал к авто собаку и полтора километра тащил за собой по дороге

Байдич привязал к авто собаку и полтора километра тащил за собой по дороге

Facebook Алены Голубничей

"Тут живет его пожилая мама. Сам Байдич родился и вырос в нашем селе, но давно живет с семьей в Хмельницком. Мама очень пожилая, она с трудом передвигается на костылях, а больше лежит. Да, у них есть собачка, но мы никогда не слышали, чтобы она на кого-то бросалась. Сам Байдич приезжает, навещает маму, а так к ней приходят социальные службы", – рассказали в сельсовете.

Соседка мамы чиновника, Надежда, рассказала, что якобы собака дважды набрасывалась на пожилую женщину. "Я сама не видела, но они говорили, что собака кусала бабушку. Видимо, он разозлился, и решил увезти собаку в лес. И говорят, что боялся сам, что собака его укусит, поэтому в багажник не засунул, а привязал к машине. Ну, это, конечно, не нормально, так над животным издеваться. Отдай в приют да и все", – возмущается соседка.

Собака сильно пострадала, у нее стерты лапы

Собака сильно пострадала, у нее стерты лапы

Facebook ГО "Врятуй життя"

Собаку хотели усыпить

В областном архиве застать Байдича не удалось. По словам его секретаря, он на три дня уехал в командировку в Киев.

Сейчас раненой собакой занимаются волонтеры из организации "Врятуй життя". Как рассказала нам активист Татьяна Игина, в понедельник, 18 ноября, они была в ветеринарной клинике в Хмельницком по своим делам. "К нам подошел врач и говорит, что привезли собаку на усыпление, а она абсолютно здорова. Наши волонтеры пошли посмотреть и видят, что это та самая собака, которую тянули за машиной. Ее привез какой-то мужчина. Они пригрозили ему, что вызовут полицию, и он убежал, бросив пса", – говорит она.

Теперь собаку лечат в клинике, а живет она в приюте у волонтеров

Теперь собаку лечат в клинике, а живет она в приюте у волонтеров

Facebook ГО "Врятуй життя"

Теперь пес в приюте. "Мы сегодня ездили в полицию, собирали подписи, чтобы наказать этого хозяина за жестокое обращение. Был с нами и этот пес. Он абсолютно адекватный, ему примерно четыре года. Его все гладили, чесали, и дети с ним играли, он никого не трогал и ни на кого не бросался. А хозяин уверял, что пес бросается, поэтому он привязал его к машине, чтобы вывезти в лес", – добавила волонтер.

Следователи допросили чиновника

В полиции Хмельницкой области нам сказали, что еще в понедельник открыли производство по ст. 299 УК Украины "жестокое обращение с животными".

Раненый пес

Раненый пес

Facebook ГО "Врятуй життя"

"Следователи опрашивают свидетелей, которые могли все это видеть, потому что мужчина тащил собаку примерно полтора километра. Ходят от двора к двору, ищут тех, кто мог там проезжать в это время. Также был допрошен и хозяин собаки. Поскольку он сообщил, что пес дважды кусал его маму, и они обращались за медицинской помощью, то сейчас отправлены запросы в больницы. Он говорит, что не хотел издеваться, но животное агрессивное. Он хотел вывезти его за село, но побоялся брать на руки, поэтому привязал к машине. Все показания проверяют следователи", – говорит OBOZREVATEL пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

За жестокое обращение с животным чиновнику грозит штраф от 5100 до 8500 грн или админарест на 15 дней.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
покусала собака полиция
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
43
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Стрелять блядоса
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги