Привязал к авто и тащил по дороге: в Украине вспыхнул скандал из-за чиновника-живодера

На Хмельнитчине глава областного государственного архива Владимир Байдич жестоко обращался со своей собакой. Он привязал животное к авто и полтора километра тащил его по дороге. Спас собаку проезжавший мимо военный. Он остановил автомобиль чиновника и вызвал полицию. У собаки стерты передние лапы, много ран, сейчас ею занимаются волонтеры.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Собака кидалась на пожилую маму

В селе Кузьмин Хмельницкой области местные жители удивлены поведением чиновника Байдича. Директор областного архива никогда не был замечен в жестоком обращении с животными.

Байдич привязал к авто собаку и полтора километра тащил за собой по дороге Facebook Алены Голубничей

"Тут живет его пожилая мама. Сам Байдич родился и вырос в нашем селе, но давно живет с семьей в Хмельницком. Мама очень пожилая, она с трудом передвигается на костылях, а больше лежит. Да, у них есть собачка, но мы никогда не слышали, чтобы она на кого-то бросалась. Сам Байдич приезжает, навещает маму, а так к ней приходят социальные службы", – рассказали в сельсовете.

Соседка мамы чиновника, Надежда, рассказала, что якобы собака дважды набрасывалась на пожилую женщину. "Я сама не видела, но они говорили, что собака кусала бабушку. Видимо, он разозлился, и решил увезти собаку в лес. И говорят, что боялся сам, что собака его укусит, поэтому в багажник не засунул, а привязал к машине. Ну, это, конечно, не нормально, так над животным издеваться. Отдай в приют да и все", – возмущается соседка.

Собака сильно пострадала, у нее стерты лапы Facebook ГО "Врятуй життя"

Собаку хотели усыпить

В областном архиве застать Байдича не удалось. По словам его секретаря, он на три дня уехал в командировку в Киев.

Сейчас раненой собакой занимаются волонтеры из организации "Врятуй життя". Как рассказала нам активист Татьяна Игина, в понедельник, 18 ноября, они была в ветеринарной клинике в Хмельницком по своим делам. "К нам подошел врач и говорит, что привезли собаку на усыпление, а она абсолютно здорова. Наши волонтеры пошли посмотреть и видят, что это та самая собака, которую тянули за машиной. Ее привез какой-то мужчина. Они пригрозили ему, что вызовут полицию, и он убежал, бросив пса", – говорит она.

Теперь собаку лечат в клинике, а живет она в приюте у волонтеров Facebook ГО "Врятуй життя"

Теперь пес в приюте. "Мы сегодня ездили в полицию, собирали подписи, чтобы наказать этого хозяина за жестокое обращение. Был с нами и этот пес. Он абсолютно адекватный, ему примерно четыре года. Его все гладили, чесали, и дети с ним играли, он никого не трогал и ни на кого не бросался. А хозяин уверял, что пес бросается, поэтому он привязал его к машине, чтобы вывезти в лес", – добавила волонтер.

Следователи допросили чиновника

В полиции Хмельницкой области нам сказали, что еще в понедельник открыли производство по ст. 299 УК Украины "жестокое обращение с животными".

Раненый пес Facebook ГО "Врятуй життя"

"Следователи опрашивают свидетелей, которые могли все это видеть, потому что мужчина тащил собаку примерно полтора километра. Ходят от двора к двору, ищут тех, кто мог там проезжать в это время. Также был допрошен и хозяин собаки. Поскольку он сообщил, что пес дважды кусал его маму, и они обращались за медицинской помощью, то сейчас отправлены запросы в больницы. Он говорит, что не хотел издеваться, но животное агрессивное. Он хотел вывезти его за село, но побоялся брать на руки, поэтому привязал к машине. Все показания проверяют следователи", – говорит OBOZREVATEL пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега.

За жестокое обращение с животным чиновнику грозит штраф от 5100 до 8500 грн или админарест на 15 дней.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!