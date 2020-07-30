Чиновник Черновицкой ОГА погорел на взятке в 220 тысяч грн

Следователи Государственного бюро расследований задержали директора одного из департаментов Черновицкой обладминистрации за получение "отката" в тендерной победе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. По предварительной информации, чиновник требовал от победителя тендера неправомерную выгоду в размере 10% от стоимости работ по текущему и капитальному ремонту учебных заведений Черновицкой области за перечисление средств по выполненным работам в качестве "отката".

29 июля 2020 должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им части неправомерной выгоды в размере 800 долларов США. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Западного региона Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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