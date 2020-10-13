Чикатило ловили на живца и искали в электричках: следователь спустя годы рассказал о поимке маньяка

Одного из самых страшных маньяков СССР Андрея Чикатило, который убил как минимум 55 человек, не могли поймать 6 лет. Впервые его удалось задержать, подослав к нему одну из переодетых сотрудниц милиции.

Об этом рассказал следователь Амурхан Яндиев, который принимал участие в поисках маньяка, в интервью проекту издания "RT на русском" "Незабытые истории". По его словам, это произошло в 1984 году, однако тогда Чикатило все же почувствовал неладное и оставил девушку.

Однако окончательно выследить и поймать Чикатило сотрудникам полиции удалось примерно таким же способом – к нему подсылали переодетых сотрудниц.

Как рассказал Яндиев, к 1985 году уже официально значилось 36 убийств, которые, предположительно, совершил Чикатило.

"Мы пригласили специалистов: психологов, психиатров и сексологов, которые пришли к выводу, что все преступления убийца совершал на сексуальной почве. Тела, как правило, находили в лесу, причем характер повреждений был примерно одинаковый: преступник хаотично наносил удары внутрь, не вынимая нож из тела, а также вырезал половые органы у своих жертв. Он профессионально заметал следы и совершал преступления, оставаясь незамеченным", – рассказал следователь.

Сначала правоохранители пробовали определить группу крови преступника, однако экспертиза ошибочно показала, что у убийцы четвертая группа крови, хотя на самом деле была вторая. Это на время сбило с толку следствие.

"Далее мы проверяли душевнобольных, ранее судимых за преступления сексуального характера. Параллельно мы отправляли Чикатило "манки", то есть наших переодетых сотрудниц. За ним была организована колоссальная слежка. Наши сотрудники наблюдали за ним абсолютно везде: на вокзалах, железнодорожных станциях и в местах скопления людей. Нам пришлось перекрыть весь город", – сказал Яндиев.

На след Чикатило вывели именно женщины: кассирша на вокзале сказала, что ее дочь с подругой видели, как какой-то мужчина пытался снять с электрички мальчика, но тот убежал. Приметы совпали с внешностью Чикатило.

"Когда мы напали на его след, я испытал непередаваемое удовольствие. Дело было поздней осенью, мы искали его по стылым электричкам, а я даже не обращал внимания, что жутко замёрз, – настолько кайфовал от происходящего. 20 ноября 1990 года мы задержали Андрея Чикатило", – подытожил следователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, который защищал маму. После этого нападавший попытался совершить суицид.