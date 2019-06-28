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"Чихают в дуло танкам!" Соколова высмеяла секретные лаборатории "карателей"

2.1тЧитать материал на украинском

В "ДНР" эпидемию кори объяснили массовым заражением украинских солдат на передовой.

Эту нелепую причину в своей передачи высмеяла известная украинская журналиста Янина Соколова.

В оккупированном Донецке по ТВ показали передачу, в которой террористы сообщали о некой секретной американской лаборатории в Харьковской области, где проводят опыты над опасными заболеваниями, для поиска новых видов вакцин.

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По словам одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина, это вакцины проверяют на военных ВСУ. При этом недавняя вспышка кори в "ДНР" якобы является причиной действия этой лаборатории.

Соколова в свойственной себе манере высмеяла такие заявление террористов, якобы "ВСУ заражает солдат корью и отправляет их на передовую".

"Зараженные солдаты подползают к танкам и чихают в дуло. А мы потом этими танками стреляем по школам, чтобы сказать, что это "каратели". Мы же не знали, что они зараженные", – троллила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова прокомментировала реакцию России на результаты расследования Bellingcat по сбитому Boeing 777 на Донбассе.

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
ДНРкорьболезни
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Грешно смеяться над больным человеком! Так обозвать -"известная", "журналистка". Совсем совести нет.
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1
Deqwerta Faradey
Deqwerta Faradey
А где и у кого эта бичиха известная то?) Что это вообще за шкура?) откуда она выползла, из под какого х...а?
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1
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Обоз оперативно сработал. Я только сегодня недоумевала, куда эта шалашовка делась то? Не иначе, как пашет на делянке с марихуаной. И вот, мы имеем удовольствие познакомится с ее очередными "перлами". Безнадежная дура. Что не может не радовать.
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5
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Kirlackaj Viola, Училась новым русским матерным словам...пополняла словарный запас
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2
1

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