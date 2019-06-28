"Чихают в дуло танкам!" Соколова высмеяла секретные лаборатории "карателей"

В "ДНР" эпидемию кори объяснили массовым заражением украинских солдат на передовой.

Эту нелепую причину в своей передачи высмеяла известная украинская журналиста Янина Соколова.

В оккупированном Донецке по ТВ показали передачу, в которой террористы сообщали о некой секретной американской лаборатории в Харьковской области, где проводят опыты над опасными заболеваниями, для поиска новых видов вакцин.

По словам одного из главарей "ДНР" Эдуарда Басурина, это вакцины проверяют на военных ВСУ. При этом недавняя вспышка кори в "ДНР" якобы является причиной действия этой лаборатории.

Соколова в свойственной себе манере высмеяла такие заявление террористов, якобы "ВСУ заражает солдат корью и отправляет их на передовую".

"Зараженные солдаты подползают к танкам и чихают в дуло. А мы потом этими танками стреляем по школам, чтобы сказать, что это "каратели". Мы же не знали, что они зараженные", – троллила Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Янина Соколова прокомментировала реакцию России на результаты расследования Bellingcat по сбитому Boeing 777 на Донбассе.

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