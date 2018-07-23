Боксеру Олександру Усику після перемоги в Москві над росіянином Муратом Гассієвим Володимир Гройсман запропонував присвоїти звання Героя України. - Ред.

Я би не розкидався такими званнями, як Герой України. По-перше, ми вже бачили кілька таких героїв і зірок, які дуже швидко "згоріли". Мабуть, всі пам’ятають приклад Надії Савченко. Як кажуть, "не створи собі кумира". І мабуть таке звання треба заслужити.

Так, звичайно, перемога Усіка дуже важлива, вона дуже надихає. Але з іншого боку, багато скептиків вважають, що боксер не мав їхати до Москви, а сам факт його відвідання столиці ворожої держави вже не є добрим. І в принципі, я тут погоджуюсь. Усік поїхав на цей бій до Москви, хоча міг настояти, щоб бій було перенесено. Бо якщо так гадати, то взагалі він міг відбутися в Саудівській Аравії. Лишається питання, чому він не настояв, щоб цей бій відбувся на нейтральній території. Мені, наприклад, це незрозуміло.

Я би не поспішав присвоювати це звання. У нас багато справжніх героїв, про яких мало хто знає.

Якщо говорити про звання Герой України, про ті інституції, які надають таку найвищу державну нагороду, то треба взагалі робити велику ревізію. Якщо подивитись, то серед володарів цього звання багато тих, хто собі його купив. Звичайно, Усік не в цьому переліку і не може бути теоретично. Але сам факт: отримавши Героя, він буде в тому колі людей, які це звання просто купили.

Ми колись робити журналістське розслідування щодо цього. І не зрозуміло, за які заслуги приблизно третина людей виборола Героя України. Тому взагалі треба переглядати підхід.

Я вважаю, що пропонувати цю нагороду має не політичний діяч чи якийсь чиновник, а рада експертів, чи, наприклад, людей, які мають високий ступінь довіри населення, народу. Щоб це було номінування конкретної кількості осіб, наприклад, за результатами року. Тим більше, зараз в країні час, коли фактично стартує передвиборчий період і звичайно починаються відповідно політичні дії, кроки.

Добре, що Усік переміг, і це затьмарило сам факт того, що бій відбувався в Москві. Для мене це досі неприємна ситуація, що цей бій пройшов саме там.

Для Росії, для Кремля дуже важливо легалізуватися в стані, коли вже легше "замилювати" те, що вони в нас Крим відібрали, що вони розпалити війну і продовжують її на Донбасі, що ніби все добре - "от бачите, пройшов чемпіонат з футболу, от бачите, з Криму приїжджають українські вболівальники". І потрохи-потрохи забуваються ті моменти, які власне призвели до війни, яка досі триває в Україні.