Можно ли подхватить COVID-19 в супермаркете: ответ инфекциониста

Заражение COVID-19 через поверхности, например, через приобретенные в супермаркете продукты, является маловероятным.

Об этом рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский в блиц-интервью ТСН.ua.

На вопрос, можно ли таким образом подхватить COVID-19, он ответил: "Теоретически, если больной человек наплюет на какие-то продукты, а другой начнет их облизывать или сразу есть – то так можно заразиться. Но никто так не делает. Поэтому этот путь не является важным в эпидемиологическом контексте. Обычно все заражаются при достаточно тесном и длительном контакте. Преимущественно это происходит в семье, закрытых коллективах, общежитиях. Или на работе, связанной с близким общением. Например – хористы, артисты, соцработники и т. п.".

Как сообщил OBOZREVATEL, украинцев хотят штрафовать за неправильное ношение масок. Соответствующие законопроекты Кабмин уже подал на рассмотрение Верховной Рады. По новым правилам, если в транспорте или торговом центре стянуть маску на подбородок, то придется заплатить 170 грн штрафа.