Нещодавно став свідком жахливої ситуації, коли двоє охоронців супермаркету, заломавши руки покупцю, тягнули його в підкомірне приміщення магазину.
Ці випадки непоодинокі. Пам'ятаємо, як по всім центральним каналам показували, як працівники супермаркету знущалися в комірці над покупцем, що останньому нічого не прийшлося, як відкрити стрілянину по них...
Відповідаючи на поставлене питання — безперечно, працівники магазинів, супермаркетів, гіпермаркетів не мають жодної правової підстави не просто затримувати покупця, більше того, вони не мають ніяких повноважень торкатися до людини.
Відповідно Закону “Про національну позицію”, Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу про адміністративне правопорушення, тимчасове затримання у разі вчинення проступку мають право здійснювати:
1 — національна поліції;
2 — прикордонна служба;
3 — воїнізована охорона для військовослужбовців;
4 — СБУ;
5 — Міграційна служба щодо у сфері міграційних відносин.
І все. Більше ніхто немає права тимчасово затримувати вас і тим більше застосовувати до вас фізичну силу.
Варто пам'ятати, що у разі підозри, що ви вчинили якесь порушення в магазині, максимум, що можуть охоронці — це викликати поліцію, щоб ті склали відповідний протокол.
Охоронці магазинів не мають права:
- блокувати ваш вхід чи вихід з приміщення;
- заламувати вам руки;
- погрожувати вам;
- вимагати від вас документів;
- обшуковувати вас чи оглядати ваші речі.
У разі, коли настали вищезазначені факти та охоронці застосували до вас силу, одразу викликайте поліції, складіть відповідну скаргу в Книзі пропозицій скарг, заручіться свідками — і сміло ідіть в суд.
Подібні справи не просто можна виграти,але і з магазину стягнути відповідну моральну шкоду. Головне гарно підготувати документи до суду із своїм адвокатом.
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