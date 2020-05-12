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12 мая • обновлено в 23:12
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Четыре варианта: американский ученый назвал самые эффективные лекарства от COVID-19

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Исследователи из американского университета назвали четыре препарата, которые эффективнее всего способны бороться с COVID-19.

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Как сообщает SciTechDaily, адъюнкт-профессор из Университета Миссури Камлендра Сингх среди остальных выделил следующие лекарства: ремдесивир, 5-фторурацил, рибавирин и фавипиравир. По его словам, все они эффективны для блокирования РНК-белков коронавируса.

Он также добавил, что у препаратов немало побочных эффектов и все они еще не до конца исследованы в качестве лекарства от COVID-19, но в условиях пандемии стоит обратить на них внимание.

"Эти противовирусные препараты, если они и оказываются эффективными, то имеют некоторые ограничения. Но в разгар глобальной пандемии на них стоит взглянуть поближе, потому что, основываясь на наших исследованиях, есть основания полагать, что все эти препараты потенциально могут быть эффективными при лечении COVID-19", – заявил он.

Камлендра Сингх

Камлендра Сингх

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока ни одно из лекарств не может полностью остановить COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
вирус
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