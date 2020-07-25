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Четыре уровня карантина в Украине: какие будут действовать запреты

Общество
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Кабмин обнародовал запреты по каждому уровню карантина

Кабмин обнародовал запреты по каждому уровню карантина.

Кабинет министров Украины опубликовал список запретов, которые будут действовать при каждом из четырех уровней эпидемической опасности – "зеленом", "желтом", "оранжевом" или "красном".

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Как говорится в постановлении правительства №641, определенный уровень будет устанавливаться по результатам оценки эпидемических показателей и определяться решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Опасным" регионом будет считаться тот, в котором будет зафиксирован хоть один из следующих признаков:

  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов COVID-19, составляет более 50%;

  • среднее количество ПЦР- и ИФА-тестирований составляет менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

  • показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

По признаку загруженности коек для больных коронавирусной болезнью в учреждениях здравоохранения на территории региона устанавливается уровень эпидемической опасности: "желтый" – при загруженности более 50% коек; "красный" – более 75%.

На уровне административно-территориальных единиц региона/района или города областного значения уровень эпидемической опасности рассчитывается Министерством здравоохранения с учетом доли отдельной единицы в превышение каждого отдельного показателя на уровне региона:

  • "зеленый" – до 5%;

  • "желтый" – от 5 до 20%;

  • "оранжевый" – от 20 до 50%;

  • "красный" – более 50%.

На всей территории Украины на период действия карантина запрещается: пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты; пребывание на улицах без документов; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Также запрещено пересечение государственной границы и контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя иностранцами и лицами без гражданства, за некоторыми исключениями, без наличия полиса страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией.

На территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории, а также деятельность кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале. Также запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения.

На территории, на которой установлен "желтый" уровень, к запретам добавляется посещение посторонними лицами ряда учреждений и учреждений социальной защиты, кроме предоставляющих социальные услуги экстренно (кризисно).

На территории, на которой установлен "оранжевый" уровень эпидемической опасности, дополнительно к запретам "зеленого" и "желтого" уровня, запрещается: проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек и более одного человека на 20 кв. метров площади здания или территории; деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц; работа после 24 и до 7 часов развлекательных заведений, а также субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания, кроме услуг общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Также запрещается посещение учебных заведений получателями образования группами в количестве более 20 человек, кроме учреждений дошкольного и общего среднего образования; проведение учреждениями здравоохранения плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда исключений; деятельность спортивных залов, фитнес-центров; прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха; оздоровление и отдых детей за пределами указанной территории.

На территории, на которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности, дополнительно к правилам "оранжевого" уровня запрещаются:

  1. регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров, кроме перевозки: легковыми автомобилями, количество пассажиров, включая водителя, в которых не более 5 человек без учета лиц в возрасте до 14 лет; служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за два дня органы Нацполиции.

  2. посещение учебных заведений получателями образования;

  3. прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сферах культуры, общепита, ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом; производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

  4. посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

При этом отмечается, что на территории региона (административно-территориальной единицы), на которой установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемопасности, дополнительно могут применяться ограничительные противоэпидемические меры, установленные органами государственной власти и местного самоуправления.

Telegram\Коронавірус_інфо

Telegram\Коронавірус_інфо

Как писал OBOZREVATEL, Кабмин продлил на всей территории страны действие адаптивного карантина до 31 августа. Постановление вступит в силу с 1 августа.

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