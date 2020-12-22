Четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 21 декабря, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил Киев с 1159 зараженными.

Следом в статистике оказались Днепропетровская, Одесская и Запорожская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

  • Киеве – 1159

  • Днепропетровской области – 992

  • Одесской области – 914

  • Запорожской области – 665

  • Киевской области – 559

Динамика заболеваемости в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч. Всего с начала пандемии заразились уже более 979 тысяч украинцев.

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