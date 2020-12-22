Четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 21 декабря, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил Киев с 1159 зараженными.
Следом в статистике оказались Днепропетровская, Одесская и Запорожская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Больше всего зараженных зарегистрировали в:
Киеве – 1159
Днепропетровской области – 992
Одесской области – 914
Запорожской области – 665
Киевской области – 559
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч. Всего с начала пандемии заразились уже более 979 тысяч украинцев.