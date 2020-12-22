За прошедшие сутки, 21 декабря, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил Киев с 1159 зараженными.

Следом в статистике оказались Днепропетровская, Одесская и Запорожская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Киеве – 1159

Днепропетровской области – 992

Одесской области – 914

Запорожской области – 665

Киевской области – 559

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине подскочило количество больных COVID-19 за сутки до 8,5 тысяч. Всего с начала пандемии заразились уже более 979 тысяч украинцев.