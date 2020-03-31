Множественные переломы костей лица: журналиста OBOZREVATEL жестоко избили в Киеве

Журналист OBOZREVATEL Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков в Киеве. Теперь он нуждается в срочной операции, поскольку у него четыре перелома лица со смещениями и несколько черепно-мозговых травм.

В частности, в диагнозе парня указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоэтмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

OBOZREVATEL призывает всех неравнодушных граждан приобщиться к помощи, ведь только за дорогостоящие импланты необходимо сразу заплатить 46 тыс. гривен.

Роман Груша Facebook Романа Груши

По словам Романа, нападение произошло 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

"На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на лавке у подъезда. Подошли три человека лет 16-18 лет или около того. Двое сели рядом, один встал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попробовал встать", – вспоминает парень.

Стоимость лечения

Стоимость лечения

"Меня сразу толкнул на лавку, тот, что стоял сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек возле магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Я резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильнейшие удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать", – добавил он.

По словам Романа, возле магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. Реакция сотрудницы магазина, куда журналист зашел за помощью, стала еще более шокирующей.

Травмы Романа Груши

Травмы Романа Груши

"Зашел в магазин, поливая все кровью, даже не мог вызвать скорую, потому что залил весь телефон. Попросил продавщицу вызвать полицию и скорую. Она сказала, что у нее нет телефона и вообще мне надо уходить, а то я отпугиваю клиентов. С этого я просто был в шоке. Позже она еще достала телефон и звонила начальству, жалуясь на меня", – рассказывает Груша.

В итоге пострадавшему самому пришлось вызывать экстренные службы. Его сразу же госпитализировали. Впереди у парня сложные операции и множество новых обследований.

Реквизиты для помощи Роману Груше:

ПриватБанк 4149 4390 0225 1548

Монобанк 5375 4141 0002 7431

Мобильный журналиста: 063 85 82 031

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