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31 марта • обновлено в 15:01
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Множественные переломы костей лица: журналиста OBOZREVATEL жестоко избили в Киеве

8.2т
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Журналист OBOZREVATEL Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков в Киеве. Теперь он нуждается в срочной операции, поскольку у него четыре перелома лица со смещениями и несколько черепно-мозговых травм.

В частности, в диагнозе парня указаны: перелом скулового комплекса, перелом орбиты глаза, перелом носа и назоэтмоидального комплекса, а также сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

OBOZREVATEL призывает всех неравнодушных граждан приобщиться к помощи, ведь только за дорогостоящие импланты необходимо сразу заплатить 46 тыс. гривен.

Роман Груша

Роман Груша

Facebook Романа Груши

По словам Романа, нападение произошло 27 марта в 19:30 на улице Драгоманова в Дарницком районе Киева.

"На меня напали и избили три человека, незнакомые малолетки. В какое сумасшедшее время мы живем. Сидел на лавке у подъезда. Подошли три человека лет 16-18 лет или около того. Двое сели рядом, один встал надо мной. Спросили, есть ли сигареты, один сразу же достал нож. Я сказал, что не курю. Начали спрашивать, есть ли деньги, что прячу в карманах. Я попробовал встать", – вспоминает парень.

Стоимость лечения

Стоимость лечения

Стоимость лечения

Стоимость лечения

"Меня сразу толкнул на лавку, тот, что стоял сверху. Посыпались оскорбления, угрозы. Я заметил, что один человек возле магазина за этой ситуацией наблюдает. Понял, что это лучший момент, чтобы действовать. Я резко встал, и на меня со всех сторон посыпались сильнейшие удары сразу в голову. Они явно чем-то занимались, потому что били сильно и точно. Вроде попытались меня догнать, но увидели, что я подбежал к магазину, и решили убежать", – добавил он.

По словам Романа, возле магазина он попросил мужчину-свидетеля вызвать полицию, но тот проигнорировал просьбу. Реакция сотрудницы магазина, куда журналист зашел за помощью, стала еще более шокирующей.

Травмы Романа Груши

Травмы Романа Груши

Травмы Романа Груши

Травмы Романа Груши

"Зашел в магазин, поливая все кровью, даже не мог вызвать скорую, потому что залил весь телефон. Попросил продавщицу вызвать полицию и скорую. Она сказала, что у нее нет телефона и вообще мне надо уходить, а то я отпугиваю клиентов. С этого я просто был в шоке. Позже она еще достала телефон и звонила начальству, жалуясь на меня", – рассказывает Груша.

В итоге пострадавшему самому пришлось вызывать экстренные службы. Его сразу же госпитализировали. Впереди у парня сложные операции и множество новых обследований.

Реквизиты для помощи Роману Груше:

ПриватБанк 4149 4390 0225 1548

Монобанк 5375 4141 0002 7431

Мобильный журналиста: 063 85 82 031

Ранее OBOZREVATEL писал об украинке Анне Заводаевой, которая обратилась к неравнодушным людям с криком о помощи ее тяжелобольному сыну, который нуждался в срочной реабилитации.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Допоможемо спільно
Место
Украина Киев
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