"Четыре места в строю": воин ВСУ взорвал сеть сильным постом о погибших Героях

Участник войны на Донбассе, разведчик ВСУ Сергей Сергеевич вызвал ажиотаж в сети сильным постом о четырех защитниках Украины, которые были убиты оккупантами 6 августа.

В тексте, опубликованном на Facebook, он провел злободневные параллели между смертями Героев и тем, кем бы эти люди могли быть в мирной жизни.

Так военный попытался донести до мирного населения все ужасы войны и напомнить, благодаря кому они не знают, что это такое.

ВСУ "Антикор"

"Что такое, четверо погибших? Это 1:10.000000, если брать от всего населения. Это 1:10.000 в масштабах сил ООС. Это 60% потерь малой разведгруппы. Это 30% потерь среднего по комплектации взвода ЗСУ. Четверо погибших – это твой брат, старший брат, отец и сын. Четверо погибших – это вся бригада строителей, делавшая тебе ремонт дома. Четверо погибших – это все грузчики и водила, перевозившие твою мебель. Четверо погибших – это все кассирши с касс в супермаркете, где ты берешь хлебушек. Четверо погибших – это четыре места в строю, в который ты не попал из за плоскостопия", – эмоционально пишет он.

"Четверо погибших – это вся музыкальная группа, на которую ты покупаешь билеты втридорога. Четверо погибших – это два пустых полицейских "Приуса". Четверо погибших – это две парты в школе, за которыми никто не сидит. Четверо погибших – это 48 метров "полотенечного", на которых спустят гробы. Четверо погибших – это цена суток мира, в городе, в котором ты "устал от войны" и требуешь "просто прекратить стрелять". Теперь понятней? Я знаю что тебе пох*й, ведь война – "это олигархи", она где то далеко и тебя совсем не касается", – трогательно подытожил свой пост его автор.

Примечательно, что менее чем за сутки этот текст собрал 4,4 тыс. лайков, более 200 комментариев и 4,2 тыс. репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Выяснились также новые подробности трагедии – террористы убили украинцев при помощи специально приспособленной мины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

Убийство Героев прокомментировал и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых четыре украинских солдата были убиты военными силами, контролируемыми Россией, – особенно в то время, когда новый украинский президент делает шаги к миру", – сказал он.

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