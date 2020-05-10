Четыре авиакомпании возобновят полеты из Украины: даты и направления

В Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины.

Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.

Четыре авиакомпании возобновят полеты из Украины vsenovosti.in.ua

Как говорится в сообщении чешской авиакомпании Czech Airlines, регулярные рейсы из Киева и Одессы в Прагу будут возобновлены 24-25 мая.

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa объявил о начале полетов с июня. На сайте компании есть возможность забронировать билет из Украины в любую страну мира.

"До конца августа вы можете переоформить любой билет независимо от тарифа или маршрута. Данные правила распространяются и на отмененные рейсы", – предупреждает перевозчик.

Венгерская Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Большинство рейсов начнут осуществляться с июня, также на сайте предлагают приобрести билеты на конец мая.

Рейсы МАУ запланированы с 23 мая. На сайте украинской авиакомпании клиентам предлагаются рейсы из Киева в Берлин, Лондон, Тель-Авив и Нью-Йорк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинцы смогут летать в другие страны не ранее сентября. Если коронавирус отступит – первые полноценные полеты стоит ожидать точечно, в отдельные страны – Египет, Турцию и другие. Но в конце 2020 года границы, скорее всего, снова закроют.