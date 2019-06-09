Четверо людей из первой десятки партии Петра Порошенко "Европейская Солидарность" - абсолютно новые лица в политике. OBOZREVATEL рассказал, кто они.

Новичков партия представила на своем съезде 9 июня. Отмечается, что в "ЕС" изменен подход и концепция, а также проведен общественный праймериз.

Михаил Забродский – украинский военачальник. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года — Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016). С ноября 2017 по март 2018 года — командующий силами АТО, задействованными в вооружённом конфликте на Донбассе.

Михаил Забродский Скриншот

Михаил Забродский Скриншот

София Федина – украинская певица и телеведущая, активный общественный деятель (член Президиума Всемирной федерации украинских лемковских объединений, политолог-международник. Кандидат политических наук (специализация: международные отношения и дипломатическая служба). Доцент кафедры международных отношений и дипломатической службы Львовского национального университета имени Ивана Франко. С марта 2014 волонтер АТО/ООС.

Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2017). Кавалер Ордена имени Княгини Ольги III степени.

Во время событий Революции Достоинства были ведущей львовского Евромайдана.

София Федина Скриншот

София Федина Скриншот

Яна Зинкевич – украинский доброволец-медик. Начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры".

Яна Зинкевич Скриншот

Петр Порошенко и Яна Зинкевич Скриншот

Ахтем Чийгоз – украинский крымскотатарский политик, политзаключенный. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа (с 2008 года), председатель Бахчисарайского регионального меджлиса, депутат Бахчисарайского районного совета.

Ахтем Чийгоз Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская Солидарность" на съезде 9 июня объявила список кандидатов, с которыми пойдет на внеочередные выборы в Верховную Раду-2019.

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