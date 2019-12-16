"Честный посредник!" Террористы "Л/ДНР" тайно встретились с немецким депутатом в Минске

Представители неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей провели переговоры с депутатом немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" и депутатом ПАСЕ Ульрихом Йоме.

Их "первая неформальная беседа" состоялась 15 мая в Минске. Об этом сообщил сам Йоме белорусском агентству "БелаПАН", добавив, что проинформировал о ней и посла Украины. В то же время украинские дипломаты убеждают в обратном и выразили возмущение такой ситуации, передает "Радио Свобода".

"Мы, представители партии "Альтернатива для Германии", хотели бы выступить честными посредниками и будем информировать и немецкие, и украинские ведомства о том, что произошло, и о планируемых разговорах", – сказал депутат.

Ульрих Йоме в Минске встретился с боевики belapan.by

По его словам, в ближайшие месяцы благодаря таким встречам можно будет "сделать значительные шаги в направлении мира" на Донбассе.

"Я буду вести переговоры и с украинской стороной, потому что вопросы перемирия предполагают наличие двух сторон", – отметил Йоме.

Немецкий политик подчеркнул, что в Совете Европы он выдвинул инициативу налаживания переговоров между "ДНР" и "ЛНР" и Украиной, а также дать возможность Донецку и Луганску выложить в СЕ свою позицию.

По его убеждению, в переговорах между лидерами "нормандской четверки" "отсутствовал важный участник – представители ОРДЛО". Именно поэтому инициатива их привлечения к переговорному процессу в Париже ранее уже обсуждалась внутри фракции "Альтернатива для Германии".

Представители "Л/ДНР" на встрече с немецким депутатом в Минске belapan.by

В то же время сайты боевиков сообщают, что с их стороны в этой встрече приняли участие трое представителей. Например, уполномоченный от "ЛНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Владислав Дейнего якобы высказался за прямой диалог между ОРДЛО и Киевом "на основе объективного подхода, всех обстоятельств и при посредничестве стран-гарантов "нормандского процесса". Кроме этого, заявил что белорусское МИД было проинформировано о его переговорах с немецким депутатом.

Однако посол Украины в Минске Игорь Кизим опроверг такую информацию, заявив, что ни его, ни посольство об этой встрече никто не информировал. По его словам, депутаты Бундестага свободны в своем поведении.

"Но если бы нас проинформировали, и я бы общался с этим депутатом, то я бы выступил с протестом: мы против таких встреч, которые в определенной степени легимитизують незаконные вооруженные формирования, которыми являются так называемые" ЛНР "и" ДНР ". Все переговоры должны проходить в рамках Трехсторонней контактной группы, следующее заседание которой запланировано на 18 декабря. Сейчас мы выясняем обстоятельства встречи через МИД, и я хочу пообщаться с послом Германии в Беларуси ", – прокомментировал Кизим.

Что интересно, в МИД Беларуси информации о таких встреча пока нет. В то же время пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз, что, возможно, комментарий будет позже.

Как писал OBOZREVATEL, спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в Минских соглашений должно обсуждаться на встрече "экспертов из Киева" и "экспертов" ДНР "и" ЛНР ". В то же время на" нормандском саммите " Путин заявил, что считает минские соглашения безальтернативными и такими, которые не подлежат изменениям.

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