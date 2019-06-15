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"Честно, мне все равно!" Зеленский высказался об украинском языке на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь поздравил жителей города с годовщиной освобождения города от оккупации.

Зеленский поздравил людей и поблагодарил их за то, что они сохранили город, особенно военнослужащих и добровольцев, которые защищали Мариуполь.

"Вы – свободные люди, вы настоящие украинцы! Благодарю вас за то, что сохранили Мариуполь. Мариуполь – это Украина! Мне, честно вам скажу, абсолютно все равно, на каком языке говорите, вы всегда украинцы, мы все друг друга понимаем. Я уверен, что на нас никакая пропаганда не будет распространяться. Вы сильные люди", - сказал президент.

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"Я рад, что сегодня столько красивых и разных людей, разного возраста, говорящих на разных языках. Разные люди разного роста, но все светлые и настоящие украинцы, счастливые. Я знаю только, что нужен еще аэропорт, нужна дорога. Ребят, все что сможем — будем делать. Вы лучшие!" - добавил Зеленский.

Зеленский в Мариуполе

Зеленский в Мариуполе

president.gov.ua

Зеленский в Мариуполе

Зеленский в Мариуполе

president.gov.ua

Зеленский в Мариуполе

Зеленский в Мариуполе

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время визита в Мариуполь также пообещал деньги Донбассу, рассказал о планах развития региона при помощи иностранных инвесторов.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаМариуполь
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Головне пообіцяти,а там як карта ляже.
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1
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Опять галичан в ступор.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Так что там, аж 200 чел. пришло? Из полумиллиона аж 200? Остальные хер забили на окраину?
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