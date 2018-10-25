''Черт побери! Мамы, как вы с этим справляетесь?'' Крик души воина растрогал украинцев

Известный блогер, военнослужащий Вооруженных сил Украины Мартин Брест попал в больницу со своим маленьким сыном. Его трогательный рассказ о мамах и детях поразил сеть.

О своих впечатлениях и переживаниях Брест, который стал единственным папой в отделении, написал на странице в Facebook. "Царство мам", по его признанию, оказалось совсем не тем, чем кажется большинству мужчин со стороны.

"Детские больницы - царство мам, нам, мужикам, известное только издали, когда мы спешим на нашу ненаглядную работу, завозя заранее уставших женщин с заранее напуганными детьми - в серые коробки корпусов. Если ты оказываешься на месте мамы и пытаешься понять, в каком порядке и когда нужно отстоять во всех очередях - тебе становится немного понятно, как жила твоя семья, пока ты был на войне", - рассказал он.

Мамы

"Я тут единственный папа, и мамы берут надо мною шефство - во сколько обед, где рентген, покурить - это вниз. Смотрят на меня с жалостью - "Ну папа, шо с него взять..." Медсестры не читают Фейсбука Супрун, поэтому ревниво следят, чтобы все были в бахилах. Моросит мелкий дождь, в палате светит отэта фиолетовая лампа, поэтому мы все тусуемся в коридоре, и, клянусь - мамы смотрят на меня с подозрением: "Как она смогла загнать его с ребенком в больницу?" Медсестра упирает руки в бока и обвиняюще спрашивает: "У вас ещё и рентген? Ладно. Подойдете потом!" - описал Брест происходящее.

В стенах детской больницы блогер прочувствовал, насколько тяжелая в действительности работа мамы. "Их не волнует ни цена на газ, ни реформа полиции, ни трукамы, ни бигборды - у них ребенок кашляет. Все, точка. У них кашляет ребенок - и мамы наполняют больницы, обнимая, обхаживая и успокаивая", - поделился он.

"Я здесь единственный папа - и, черт побери, я не знаю, как вы, мамы, с этим справляетесь!" - подытожил Брест свой рассказ.

Мартин Брест Український тиждень

История воина, набрав около 2,6 тысяч лайков, растрогала пользователей. "Спасибо за Ваш пост. И за откровенность, и за понимание", "Скорейшего выздоровления сыну, честь и хвала отцу!", "Сильная речь!" - написали они в комментариях.

Facebook Мартина Бреста

Facebook Мартина Бреста

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист поделился трогательным рассказом о пожылой женщине.