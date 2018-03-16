"Черные списки": Гройсман рассказал, как будут бороться с некачественными дорогами

Министерство инфраструктуры Украины и "Укравтодор" будут создавать "черные списки" строительных организаций, которые некачественно занимаются ремонтом дорог.

"Деньги аккумулированы в бюджете, программы все открыты, система ремонта дорог начала свое действие. Все остальное должны сделать подрядные организации. Меня интересует ProZorro тендеры. И тут есть вопрос. Говорят, что на местах происходят заговоры, и тут необходимо правоохранительные органы задействовать, чтобы мониторить эту ситуацию. Я в этом не заинтересованный, чтобы кто-то с кем-то вступал в заговоры. Мне нужна минимальная цена – максимальное качество для украинских дорог", – заявил в интервью телеканалу "112" премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что второй позицией является качество, которое должно быть по соответствующему гарантийному сроку.

"Вчера я принял решение про то, чтобы создать такие мобильные группы, которые поедут по местам со специалистами. Будут анализировать качество выполнения работ по дорогам. Если мы будем находить дефекты, это будет означать, что те, кто делал дороги некачественно, они должны за свой счет исправить свои ошибки", – подчеркнул он.

По словам премьера, по отношению к организациям, которые себя дискредитировали, выполняя некачественно работу, будут применяться меры.

"Сейчас "Укравтодор" с Министерством инфраструктуры подготовили такой закон про "черный список" строительных организаций, которые некачественно выполняют свои работы. Фактически, будет создан список запрета к тем организациям, которые себя дискредитировали с точи зрения качества. Задание, которое я ставлю перед "Укравтодором", это качественные дороги, масштабный ремонт, и мы в ближайшее время рассмотрим стратегию развития украинских дорог 2018-2022 год, где полностью покажем, что мы будем делать в 19,20,21 и 22 годах", – добавил Гройсман.

Он также заявил, что украинские дороги являются приоритетом, и этот вопрос всегда остается в фокусе правительства.

Как сообщал "Обозреватель", "Укртрансбезпеки" вместе с "Укравтодором" планируют усилить борьбу с коррупцией на дорогах.