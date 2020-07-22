"Черную книгу" свидетельств о Холокосте впервые издали на украинском

Собрание свидетельств о Холокосте, "Черную книгу", написанную еще в 1947 году, но которую из-за антисемитской кампании в СССР долгое время не публиковали, впервые выдали на украинском языке.

Об этом сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", который работает над созданием Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Там отметили, что впервые вышел украинский перевод "Черной книги", упорядоченной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом. Книга написана на основе собираемых Еврейским антифашистским комитетом свидетельств о Холокосте.

Оригинальный текст книги было набрано еще в 1947 году. Авторы собирали бесценные свидетельства очевидцев катастрофы в течение войны и в послевоенные годы. Однако в результате развертывания антисемитской кампании в СССР, сборник тогда так и не был издано. Впервые ее издали в Иерусалиме в 1980 году на основе материалов, которые дочь Ильи Эренбурга Ирина нашла в личном архиве отца.

"В этом году украинской печатью "Черная книга" вышла в издательстве "Дух і Літера" при содействии Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". В ее основу положено иерусалимское издание 1980 года, которое сопровождается новыми подробными примечаниями. Это первое издание украинского перевода одного из первых собраний свидетельств о Холокосте в Восточной Европе", – сказано в сообщении.

В "Черной книге" говорится о преступном повсеместном уничтожении евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и лагерях уничтожения в Польше во время войны 1941-1945 годов. Она рассказывает о человеческих страданиях и человечности, предательстве и верности, отчаянии и храбрости.

"Неся Ельгорт, которая проживала на улице Саксаганского №40, шла к обрыву, прижимая к голому телу дрожащего сына Илюшу. Все близкие и родные ее затерялись в толпе. С сыном на руках она подошла к самому краю обрыва. Одурманенная, она услышала стрельбу и предсмертные крики и упала. Но пули не попали в нее. На ее спине и голове лежали еще горячие, окровавленные ноги, руки. Вокруг кучей друг на друге лежали сотни и тысячи убитых. Старые – на детях, детские тельца – на мертвых матерях", – это воспоминание уцелевшей в Бабьем Яру Несси Ельгорт, оно – лишь одно из сотен свидетельств, собранных в книге. "Мне сейчас трудно понять, каким образом я выползла из этого оврага смерти, – вспоминает Неся, – но я выползла, очевидно, инстинкт самосохранения гнал меня. Вечером я оказалась на Подоле, у меня был сын Илюша. Воистину, не могу понять, каким чудом он спасся. Сын будто сросся со мной и не отрывался от меня ни на секунду".

"Это большая удача, что нам удалось поддержать издательство "Черной книги" Гроссмана и Эренбурга на украинском языке. Это был первый проект, который сразу после войны документировал преступления нацистов против евреев на территории Советского Союза. И он содержит важные факты об этих событиях. Кроме того, появление такой книги – важная веха на пути осмысления трагедии и распространение знания не только о фактах, но и о восприятии трагедии ее современниками", – , отметил директор издательских проектов Фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" Олег Шовенко.

Выдать "Черную книгу" именно на украинском языке было чрезвычайно важно, подчеркнул он. "Главный раздел этой книги касается того, что происходит в Украине. Потому что именно в Украине была уничтожена большая часть евреев Советского Союза", – объяснил Шовенко.