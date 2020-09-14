Черновицкий горсовет решил через суд отменить "красную" зону в городе

Черновицкий городской совет подал иск в Киевский окружной административный суд об отмене "красной" карантинной зоны на территории города.

Об этом сообщил УНИАН со ссылкой на комментарий из пресс-службы горсовета. Представители местного самоуправления также настаивают на отмене всех ограничений.

По информации чиновников, в понедельник, 14 сентября, секретарь горсовета Василий Продан, который исполняет обязанности городского головы Черновцов, подписал и направил судебный иск в Киевский окружной административный суд.

В иске Черновицкий городской совет требует признать незаконным отнесение Черновцов к "красной" зоне, а ограничения, установленные Госкомиссией по ТЭБ и ЧС, – отменить.

В Черновицкой области ограничения для "красной" зоны действует в Черновцах, Герцаевском, Кельменецком, Кицманском, Новоселицком и Сторожинецком районах. Все учебные заведения здесь переведены на дистанционный режим.

По состоянию на 14 сентября 2020 в Черновцах зафиксировано 4712 случаев заболевания COVID-19. Кроме того, за минувшие сутки добавилось 58 лабораторно подтвержденных случаев. Из 156 койкомест в городских больницах свободными остаются 19. За прошедшие сутки не зафиксировано смертельных случаев связанных с заболеванием COVID-19.

На 14 сентября в Черновцах зафиксировано 4712 случаев заболевания COVID-19. Сайт Черновецкого городского совета

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и 18 областей Украины по состоянию на субботу, 12 сентября, не готовы к ослаблению карантина из-за COVID-19. Обновленные данные опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения на официальном сайте.

В Черновцах, которые попали в "красную" эпидемическую зону, депутаты горсовета отказались усиливать карантинные ограничения.