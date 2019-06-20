ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Чернобыля могло не быть! Кравчук сделал громкое заявление о трагедии

2.7тЧитать материал на украинском

Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, поскольку изначально Украина не рассматривалась в качестве места для строительства АЭС.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в четверг, 20 июня, в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Хочу рассказать, как решался вопрос о строительстве станции. Украина не была самой первой и главной территорией, где могла быть построена атомная электростанция. На этом настаивал и решение принимал Киевский обком партии", - заявил Кравчук.

Новости
СМИ разобрались в достоверности "Чернобыля" от HBO: что не так

"Единственный человек, который протестовал против строительства над Киевом - президент Национальной академии наук Борис Евгеньевич Патон", - отметил он.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассчитывают, что поток туристов в Чернобыль увеличится до 100 тыс. в 2019-м году из-за успеха одноименного сериала от HBO.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Чернобыльская зона" на OBOZREVATEL.

Тема
Чернобыльская зона
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
ЧернобыльЧернобыльская АЭС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
6
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
"… Украина не рассматривалась в качестве места для строительства АЭС". - А кто рассматривался? Значительная часть электроэнергии, производимой атомными электростанциями СССР изначально предусматривалась для экспорта в страны СЭВ и Западную Европу. Где их нужно было располагать? На Дальнем Востоке? В Узбекистане? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel