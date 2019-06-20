Чернобыля могло не быть! Кравчук сделал громкое заявление о трагедии

Чернобыльской катастрофы могло бы не быть, поскольку изначально Украина не рассматривалась в качестве места для строительства АЭС.

Такое заявление сделал первый президент Украины Леонид Кравчук в четверг, 20 июня, в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Хочу рассказать, как решался вопрос о строительстве станции. Украина не была самой первой и главной территорией, где могла быть построена атомная электростанция. На этом настаивал и решение принимал Киевский обком партии", - заявил Кравчук.

"Единственный человек, который протестовал против строительства над Киевом - президент Национальной академии наук Борис Евгеньевич Патон", - отметил он.

Леонид Кравчук скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассчитывают, что поток туристов в Чернобыль увеличится до 100 тыс. в 2019-м году из-за успеха одноименного сериала от HBO.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся