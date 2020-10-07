Чернобыльскую зону откроют для детей

В Украине хотят разрешить экскурсии в Чернобыльскую зону детям с 12 лет, сейчас их организуют только для взрослых.

Как сообщил председатель Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, Министерство культуры Украины и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения прорабатывают снижение планки возрастного ценза.

Он уточнил, что ассоциация разработала специальный автобусный маршрут, который обходит такие локации, как Рыжий лес, и не предусматривает выхода из автобуса в Припяти и других местах зоны, где хотя бы теоретически молодым экскурсантам может быть нанесен вред.

"Доза облучения не будет превышать дозу, полученную во время обычной автобусной экскурсии по городу Киев", – подчеркнул Емельяненко.

По его мнению, такой маршрут является очень важным для формирования национального сознания и образования детей.

"Ведь современная система образования предусматривает в учебниках истории аж один абзац, в котором освещаются события 86 года. И школьники вынуждены черпать информацию о Чернобыле из непроверенных источников в интернете и видеоигр", – уточнил он.

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