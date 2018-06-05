В Чернобыле вспыхнул масштабный пожар: украинцам рассказали, как защититься от радиации

Во вторник, 5 июня, в Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар площадью порядка 10 га, из-за чего на территории зоны отчуждения усилили контроль за радиологической ситуацией

Как передает УНИАН, для украинцев, в особенности для жителей Киева и Киевской области, были собраны самые важные рекомендации по защите от радиации.

Отмечается, что мощные радиологические выбросы способны разрушать клетки, повреждать ткани органов, могут стать причиной злокачественных новообразований и гибели организма.

Первый совет - как можно быстрее укрыться в помещении. Закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию (кондиционер). Это поможет снизить потенциальное внутреннее облучение. Обычные хлопчатобумажные ткани при использовании в качестве фильтров уменьшают концентрацию аэрозолей, газов и паров в 10 раз и более. При этом защитные свойства ткани и бумаги можно увеличить, если намочить их.

Второй - принимать йодосодержащие препараты, но только с разрешения врача, поскольку бесконтрольный прием йода опасен и может спровоцировать проблемы со здоровьем. Продукты питания лучше положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник, в закрываемый шкаф или кладовую. Желательно также сделать запас воды.

Рекомендуется также носить закрытую одежду из обычных хлопчатобумажных тканей. Как и в случае с фильтрами для вентиляции, защитные свойства ткани можно усилить, если намочить ее. При входе в свое помещение следует оставлять уличную обувь за порогом дома и протирать её влажной ветошью, тряпкой. Одежду, которая надевалась в условиях радиационного заражения, желательно как можно скорее уничтожить.

Важно соблюдать гигиену. Согласно рекомендациям санитарных служб, в условиях радиационного заражения желательно полоскать рот и горло, промывать глаза и два раза в день вымыть тело водой и мылом.

Как сообащал OBOZREVATEL, накануне появились данные о радиации в Чернобыльской зоне.