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"Чернобыль" от HBO вскрыл страшные тайны СССР: журналист подметил показательный нюанс

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Жители постсоветских стран, которые сейчас с ужасом смотрят сериал "Чернобыль" от HBO, воспринимают аварию на Чернобыльской АЭС, как иностранцы, так как они также не знали правды о случившемся.

Такой вывод сделал украинский журналист Виталий Портников в своем блоге на "Белсате". По его словам, катастрофа в СССР так и не стала болью и вдохновением молодых. "Теперь уже американцы рассказывают новому поколению украинцев и беларусов, через какую безысходность прошли их народы после чернобыльской трагедии. И многие удивляются этому как иностранцы, потому что многие и живут почти как иностранцы в своих собственных странах, поскольку тема Чернобыля до сих пор оставалась как бы на периферии их сознания", – пояснил он.

Портников подметил, что авария на военном заводе "Кристалл" в российском Дзержинске стала неожиданной иллюстрацией к показу американского сериала "Чернобыль" – одной из самых популярных премьер последнего времени.

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"Чернобыль" от HBО

"Чернобыль" от HBО

"Русский зритель, конечно, тоже смотрит "Чернобыль" и ужасается. А рядом с ним горит Дзержинск и гражданин не знает, может ли доверять официальной информации о новой аварии. Что на самом деле произошло на военном заводе, каковы последствия аварии для людей и экологии? И это не первая и не последняя такая "послечернобыльская" катастрофа", – сказал журналист.

Он подытожил, что именно поэтому балтийские соседи Беларуси с таким опасением относятся к строительству АЭС в стране и не понимают, как контролировать и безопасность строительства, и безопасность работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском городе Дзержинск Нижегородской области 1 июня прогремела серия взрывов на территории завода боеприпасов "Кристалл".

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Место
УкраинаЧернобыль
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это и есть показатель уровня украинской журналистики. Изучать историю по американским сериалам, не могло бы придти в голову никому. Никому кроме украинских пропагандистов.
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