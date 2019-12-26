"Черная метка!" Замечен признак скорого крушения Крымского моста

В сети заметили признак скорого крушения Крымского моста, который соединил Россию с оккупированным ею полуостровом Крым.
По мосту проехал британский пропагандист террористических "ДНР" и "ЛНР" Грэм Филлипс, появление которого уже принято считать "черной меткой". На это обратили внимание в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
В сети напомнили о том, что после встречи с Филлипсом погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко, террористы Моторола Арсен Павлов и Гиви Михаил Толстых, а также доктор Лиза.
"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" – говорится в сообщении.
"Каких вам еще знаков надо? Мост + поезд + лысый Филлипс = большой бадабум!" – пишут в сети.
Це усі знають-Гремка як чорна мітка!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019
Мостік,це для тебе! pic.twitter.com/q5u7ppykyQ
Crimea: FIRST TRAIN CROSSES BRIDGE!!!!!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019
А смотрите,шо у меня!
Каких вам ЕЩЕ знаков НАДА?
Мост+поезд+Лысый Филипс=великий бадаБУМ!?
так?🤣https://t.co/0n29lvW32t pic.twitter.com/g20OopYnOA
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.
Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.
23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.
Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.
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