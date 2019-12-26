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26 декабря • обновлено в 07:55
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"Черная метка!" Замечен признак скорого крушения Крымского моста

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В сети заметили признак скорого крушения Крымского моста, который соединил Россию с оккупированным ею полуостровом Крым.

По мосту проехал британский пропагандист террористических "ДНР" и "ЛНР" Грэм Филлипс, появление которого уже принято считать "черной меткой". На это обратили внимание в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

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В сети напомнили о том, что после встречи с Филлипсом погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко, террористы Моторола Арсен Павлов и Гиви Михаил Толстых, а также доктор Лиза.

"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" – говорится в сообщении.

"Каких вам еще знаков надо? Мост + поезд + лысый Филлипс = большой бадабум!" – пишут в сети.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мда, сегодня вы пишите о приезде какого то поездёнка. А, завтра вы скажете, что Крым не принадлежит Туркам крымским, всех на заметку.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украинская журналЫстика бьет все рекорды в освоении дна выгребной ямы!!! ОБСОС впереди планеты всей!!
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Николенко Саша
Николенко Саша
Смотрите шЫрше на личность Грэма. Когда он приехал на Украину и освещал майдан, это было чёрной меткой скорого крушения Украины как государства, и по текущим трендам это случится гораздо быстрее того момента, когда рухнет мост))
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