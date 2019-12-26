"Черная метка!" Замечен признак скорого крушения Крымского моста

В сети заметили признак скорого крушения Крымского моста, который соединил Россию с оккупированным ею полуостровом Крым.

По мосту проехал британский пропагандист террористических "ДНР" и "ЛНР" Грэм Филлипс, появление которого уже принято считать "черной меткой". На это обратили внимание в блоге RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

В сети напомнили о том, что после встречи с Филлипсом погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко, террористы Моторола Арсен Павлов и Гиви Михаил Толстых, а также доктор Лиза.

"Это все знают – Грэмка как черная метка! Мостик, это для тебя!" – говорится в сообщении.

"Каких вам еще знаков надо? Мост + поезд + лысый Филлипс = большой бадабум!" – пишут в сети.

Це усі знають-Гремка як чорна мітка!

Мостік,це для тебе! pic.twitter.com/q5u7ppykyQ — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019

Crimea: FIRST TRAIN CROSSES BRIDGE!!!!!

А смотрите,шо у меня!

Каких вам ЕЩЕ знаков НАДА?

Мост+поезд+Лысый Филипс=великий бадаБУМ!?

так?🤣https://t.co/0n29lvW32t pic.twitter.com/g20OopYnOA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря стало известно, что российские оккупанты завершили строительство железнодорожной части Крымского моста.

Накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Официально о завершении строительства скандального моста объявили 22 декабря. Утверждается, что сооружение простоит до 100 лет.

23 декабря движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту торжественно открыл президент России Владимир Путин.

Из-за запуска железнодорожного сообщения Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение в Керченском проливе – с 21 по 24 декабря.

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