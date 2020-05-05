Мэр Черкасс под носом у Кабмина отменил карантин: что сейчас происходит в "открытом" городе

В Черкассах, где мэр Анатолий Бондаренко объявил об отмене карантина, в понедельник, 4 мая, заработали некоторые магазины. Рестораны и кафе пока опасаются штрафов и работают только на доставку. Некоторые салоны красоты принимают подпольно.

Сам мэр находится в отпуске. Однако в понедельник он с группой поддержки из народных депутатов пришел в следственное управление полиции Черкасс и пытался прорваться на допрос.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Позвоните, и охранник откроет

Исполком Черкасс разрешил с 1 мая жителям гулять в парках и скверах, на детских и спортивных площадках, позволил открыть парикмахерские, рынки и непродовольственные магазины, а также рестораны на летних площадках.

Однако, обзвонив некоторые салоны красоты в Черкассах, мы узнали, что там еще не готовы к работе либо работают подпольно.

В Черкассах отменили карантин "Факты"

"Нет, мы закрыты до 11 мая, приходите после карантина", – ответили OBOZREVATEL в "Стиль PRO". То же самое сказали в студии "Флэмп". "Работаем в закрытом режиме. Да, только записи", – подтвердили в бюро красоты "Облака".

Жительница Черкасс Оксана, которая только что вернулась с дачи, рассказала, что в городе появились первые маршрутки. "Пока ехали, заметила парочку", – говорит она.

"Решившихся открыть магазины и кафе пока нет. На улицах дежурит полиция и Нацгвардия. Ворота на рынок закрыты. Я не видел, чтобы работали кафе или магазины. Все пока ждут. Половина людей ходи в масках. Да, жителей на улицах стало намного больше, чем раньше, люди гуляют в парках", – рассказал местный житель Сергей.

Правда, в Черкассах вовсю работают магазины электроники.

"Да, мы открыты до 18 часов, приходите", – ответили нам в Brain Computers. До вечера работает и магазин Foxmart. "Мы находимся на втором этаже "Эпицентра", до 19 можете прийти", – заверили там. Работает и Hitet на ул. Смелянской.

Также открыты цветочные магазины, можно купить все для сада в ComfortFix. "Мы как бы онлайн, но можете приехать и выбрать все, что нужно. Если ворота будут закрыты, воспользуйтесь звонком, охранник откроет, попросит одеть маску, и можете входить", – любезно пригласили в заведении.

А вот рестораны города пока не рискуют открываться даже на летних площадках. Все, кого мы обзвонили, сообщали, что работают только на доставку. "Когда разрешат открыться, еще не знаем", – сказали в заведении Forest.

Рестораны пока закрыты www.tripadvisor.ru

Мэр пришел на допрос с группой поддержки

Мэр Анатолий Бондаренко утром 4 апреля вместе с депутатами от "Батьківщини" Константином Бондаренко и Иваном Крулько пришли к следственному управлению полиции Черкасс. Однако допрос, который ранее планировался, перенесли на неопределенное время, после карантина.

Сам мэр и народные депутаты были без масок. Как пояснил Крулько, позиция фракции – защищать мэра, который был выбран от их политической силы. "Бондаренко первый сказал, что закон один для всех. Почему одни рестораны работают, а остальным нельзя?" – сказал OBOZREVATEL Крулько.

Мэр на допрос пришел без маски UA: Черкассы

На самом деле Анатолий Бондаренко сейчас находится в отпуске, а решение принимал коллегиальный орган – исполком, поэтому ответственность за все это городскому голове не грозит.

Хотя, как пояснили в полиции Черкасской области, уголовное производство из-за отмены карантина в городе открыто.

Советник мэра в Черкассах заметил военную технику Facebook Станислава Коломийца

"Ведутся следственные действия, получают разрешение на доступ к документам, работа идет", – сказал OBOZREVATEL спикер полиции области Дмитрий Грищенко.

По его словам, в городе усилены патрули полиции и Нацгвардии. "Введены дополнительные патрули, которые проводят работу с предпринимателями. Они им объясняют, что решение местной власти не может отменить постановление Кабмина", – говорит Грищенко.

В воскресенье, 3 мая, на улицах Черкасс была замечена военная техника. Об этом сообщил советник мэра Станислав Коломиец на своей странице в Facebook.. Он написал, что техника появилась возле его дома.

Мэр Анатолий Бондаренко Скрин видео

В полиции заявляют, что после начала карантина полиция и Нацгвардия постоянно патрулируют город. "Не надо фантазировать. С того времени, как в Украине, и в том числе в Черкассах, ввели карантин, полиция и Нацгвардия на постоянной основе патрулируют город, и мы об этом не раз писали", – пояснил Грищенко в ответ на пост советника мэра в Facebook.

Власти заинтересованы в прекращении карантина

Депутат Черкасского городского совета Александр Згиблов говорит, что на самом деле среди местных депутатов много тех, кому карантин не выгоден. Среди них есть владелец нескольких ресторанов, хозяева более мелких точек общественного питания.

Также в городской власти немпало "свободовцев", которые заинтересованы в прекращении карантина.

"Представитель этой партии является заместителем городского головы, а в исполкоме работает много их однопартийцев. Все депутаты от "Батьківщини" и "Свободы" поддерживают мэра, с ним и с работниками исполкома они и пришли под следственное управление полиции, пытались туда прорваться. Один из депутатов уже попробовал открыть летние площадки своих ресторанов, но пока ему не дали это сделать", – сказал нам Згиблов.

Мэра поддержали коллеги

В тоже время мэра Черкасс поддержали главы Ивано-Франковска и Львова. Франковский мэр Руслан Марцинкив возмущенно написал в Facеbook: "Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, открыли кучу дел на мэров, забрали деньги у общин, закрепостили украинцев по поводу выезда за границу, продали землю, обманули медиков с доплатами".

Надо отметить, что Ивано-Франковская область находится на 3-м месте по концентрации заболевших коронавирусом, тут на 100 тыс. населения приходится 29,5 больных.

А мэр Львова Андрей Садовой потребовал, чтобы местным властям дали больше прав в решениях вопросов по карантину.

Нужно отметить, майские праздники показали, что часть украинцев также решили махнуть рукой на карантин и отправились гулять в парки, на шашлыки.

Правда, в Кабмине сообщили, что уже с 11 мая позволят открыть парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны смогут торговать через окно выдачи (многие заведения на майские так и делали, не дождавшись разрешений), а также откроют летние площадки общепита.

Разрешат продавать электротовары, откроют ремонт бытовой техники, магазины детской одежды, оптики, дадут возможность работать нотариусам.

Так что ждать осталось совсем недолго. Поэтому решение мэра Черкасс преждевременно отказаться от карантина и разрешить бизнесу работать больше похоже на политический пиар, чем на настоящую заботу о людях. Тем паче, что в начале карантина Бондаренко активно поддерживал все запреты.