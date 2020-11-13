Черкассы официально отказались от карантина выходного дня
В Черкассах власти официально отказались вводить карантин выходного дня.
Решение об этом приняли на заседании исполнительного комитета города, передает "18 000". Глава города Анатолий Бондаренко сказал, не видит необходимости вводить такие жесткие меры.
"Да, есть проблемы, но их нужно решать не таким способом. На сегодняшний день мы протестировали около 60 тысяч жителей Черкасс. Есть проблемы с тестами, есть проблемы с койкоместами, но мы должны это решать не за счет предпринимателей. Я предлагаю не поддерживать карантин выходного дня", – рассказал он.
Мэра Черкасс также поддержал глава здравоохранения и медицинских услуг Всеволод Кульчиковский.
"С противоэпидемической точки зрения это решение некорректно. Оно не приведет к улучшению ситуации. Есть градация мест, где чаще всего возникают заражения, вот в ней одно из первых мест занимают кабинеты врачей. Сейчас у них наиболее часто происходят заражения", – пояснил медик.
Отметим, что из-за отказа вводить карантин в Черкассах разрешено:
свободное передвижение по городу;
принимать посетителей в заведениях общественного питания, включая и на выходных;
работа ТРЦ;
прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах;
прием посетителей в других учреждениях развлекательных заведениях;
прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
деятельности учреждений культуры;
работа рынков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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