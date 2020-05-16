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16 мая • обновлено в 16:59
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Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко. Фото

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Медики Чигиринской многопрофильной больницы и Черкасской областной детской больницы получили партию защитных костюмов и специальных очков многоразового использования. Помощь врачам передали сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко вместе с народным депутатом Марией Ионовой и представителями Черкасской ячейки партии.

Детали помощи, которая защитит врачей, медсестер и персонал больниц от COVID-19 и позволит им безопасно выполнять свои обязанности, сообщаются на сайте " Европейской Солидарности ".

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

eurosolidarity.org

"Если в первую волну мы передавали эти костюмы опорным больницам, которые принимают и лечат больных COVID-19, то сейчас мы стараемся помочь и детским больницам, и областным больницам широкого профиля. Все – чтобы врачи были защищены", - сказала Ирина Геращенко.

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

eurosolidarity.org

Она отметила, что сегодня очень важно соблюдать карантин и защитить украинского медика. "Зарплата врача – четыре-пять тысяч гривен. Зарплата медсестры – от трех до четырех тысяч. Такая сумма не будет стимулировать врачей работать. Поэтому стоит модернизировать реформу. В частности, необходимо пересчитать тарифы, чтобы больницам второго звена дать большее финансирование для проведения лечения и повысить зарплату медиков", – добавила Геращенко.

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

eurosolidarity.org

"Считаю, что наш гражданский долг – поддерживать лечебные учреждения. Держим руку на пульсе и в дальнейшем будем помогать", – отметил председатель Черкасской территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Сергей Кудактин.

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

Черкасских медиков обеспечил защитными костюмами Фонд Порошенко

eurosolidarity.org

Напомним, в целом команда Порошенко и корпорация Roshen закупили 130 тысяч защитных костюмов для украинских больниц. Более 100 тысяч уже распределены в медучреждения по всей стране.

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Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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