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29 ноября • обновлено в 12:37
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Из-за прослушки: Рябошапка намекнул на отставку Трубы

2.3т
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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намекнул, что руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба может уйти в отставку.

Как сообщает Financial Times, это может быть связано с так называемым кассетным скандалом, который недавно разгорелся в Украине.

По словам Рябошапки, независимость нынешнего руководителя ГБР была поставлена под сомнение после опубликованных аудиозаписей, на которых он получал поручения от руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Руслан Рябошапка намекал на отставку Романа Трубы

Руслан Рябошапка намекал на отставку Романа Трубы

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Сам Труба назвал эти аудиозаписи "фейком".

Из-за прослушки: Рябошапка намекнул на отставку Трубы

Financial Times

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы в своем кабинете, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топчиновников с главой Офиса президента Андреем Богданом и генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Роман Труба Руслан Рябошапка
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
песня такая была:..." а у нас Богдан играет на Зеленском и Трубе..."
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