''Он просто умрет'': отец украинского узника Кремля забил тревогу

Политзаключенный Кремля, 20-летний украинец Павел Гриб нуждается в срочном врачебном вмешательстве. По словам его отца, Игоря, российский суд срочно пытается закончить рассмотрение дела и буквально через неделю вынести приговор.

Если его отправят по этапу в тюрьму, парень не выдержит такого испытания и просто умрет, с болью рассказал OBOZREVATEL Игорь Гриб.

– Игорь, скажите, каково сейчас состояние вашего сына?

– У Павла врожденное заболевание – синдром портальной гипертензии. Он инвалид с детства и находился под наблюдением в больнице Охматдет. Профессор Василий Притула с детства наблюдал Павла и все знает. Однако нахождение в СИЗО более полутора лет, пытки, избиения, психологическое давление привели к тому, что его состояние ухудшилось.

Павел Гриб Фото Ирины Ромалийской

– В России медики проводят какое-то обследование Павла?

– Буквально в декабре грузины добились разрешения на осмотр Павла в Ростовском клинико-диагностическом центре. Осмотр проводили российские медики. Вчера дали разрешение на осмотр у невропатолога. Выводы по декабрьскому обследованию – ко всем болезням Павла добавилась начальная стадия цирроза печени. А во вторник, 29 января, супруга была в больнице и узнала: есть подозрение, что у Павла болезнь Паркинсона.

Паша рассказал жене, что когда из него выбивали показания российские силовики, то жестоко били по голове. Чтобы не оставлять синяков на теле. На него постоянно оказывается психологическое и физическое давление, он живет в состоянии стресса.

Павел всю жизнь принимал поддерживающие лекарства, а после того, как его схватили россияне, он год не имел к ним доступа. Все вместе дало вот такой результат.

– На каком этапе находится суд?

– Суд уже подходит к концу. Они срочно гонят его, следующее заседание будет в пятницу, 1 февраля, потом в понедельник, вторник. Думаю, что через неделю Павлу уже могут вынести приговор.

Если его отправят по этапу, то он просто умрет.

Там уже и делать ничего не нужно будет, Павел умрет. Ему сейчас срочно необходимо хирургическое вмешательство в специализированной клинике. Это очень редкая болезнь – синдром портальной гипертензии. Фактически это повышенное давление в портальной вене, которая несет кровь от селезенки, поджелудочной железы, желчного пузыря, желудочно-кишечного тракта в печень. И если все оставить как есть, то это приведет к фатальным последствиям. Это не наши выдумки, есть данные обследования российских медиков.

Письмо Павла представителям украинской диаспоры в Грузии Facebook Игоря Гриба

Facebook Игоря Гриба

– Так что же делает российская сторона, их медики? Они что, ничего не видят?

– А российская сторона сообщает, что он здоров. На последние два судебных заседания вызывали скорую помощь. Врачи делали укол. И, не смотря на то, что он жалуется на боль в области живота, головную боль, у него трясутся руки, врачи говорили, что заседание проводить можно.

Сейчас супруга практически постоянно находится в Ростове. Там мы договорились, чтобы ему хотя бы давали медикаменты. Но это лишь поддерживающее лечение. А он ведь почти год их не принимал. Я уже не говорю о диете. С детства у нас в семье сковородка не использовалась, потому что ему нельзя ничего жареного. Только паровое. Теперь даже те продукты, которые мы передаем, ему нельзя. Но тюремная еда сыну просто противопоказана.

В последнее время он начал жаловаться на то, что не может есть, не может спать. Он полтора года находится под пытками ни за что!

– Каковы перспективы для Павла, кто-то добивается хотя бы его обмена?

– Вы сами видите, за прошлый год мы не смогли поменять ни одного политзаключенного. Российская сторона на все обращения не реагирует, не отвечает. Мы уже обращались в гуманитарном плане, мол, давайте хотя бы больных обменяем. Но им люди не важны, им даже не важны свои российские граждане, которые тут находятся и сидят за реальные преступления. Никакого правосудия там нет, там все зависит только от одного человека.

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