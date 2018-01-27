Через 20 років ці двоє зустрілись.. знаете хто вони?

Бафхена Шуттке з Великобританії любить мандрувати, кататися на сноуборді та прагне побувати у всіх країнах світу. Вона живе звичайним життям двадцятирічної дівчини. Але з перших днів свого життя вона стала особливою і для своїх батьків, і для лікарів. Двадцять років тому, наступного дня після народження у дівчини діагностували печінкову недостатність. Для батьків це було черговою трагедією - двоє їхніх синів померли через цю саму хворобу.

Бафхен була доставлена ​​до лікарні Королівського коледжу в Лондоні, де лікарі намагалися знайти вихід із ситуації. Молодий лікар Мохамед Рела ризикнув і… зробив трансплантацію печінки маленькій дівчинці, яка народилася всього п'ять днів до цього.

Операція пройшла успішно. Цей випадок був занесений до Книги рекордів Гіннеса, зробив доктора Рела відомим, а маленька Бафхен отримала шанс жити.

Сьогодні під час конференції у Ченнаї Бафхен та доктор Рела знову зустрілися. Він називає її справжнім дивом, вона його - її рятівником. Дівчина виступила сьогодні перед лікарями, розповіла про своє життя.

Цей приклад надихає. Адже бажання лікарів врятувати життя маленької дівчинки затьмарило страх невдачі.

Відео прес-конференції одразу після пересадки. 20 років тому...