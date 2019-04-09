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"Чемодан – вокзал – п*раша": Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

1.5тЧитать материал на украинском

В Национальном корпусе предложили путинскому миллиардеру Павлу Фуксу и главному фигуранту скандала в оборонном комплексе Украины Олегу Гладковскому вернуться в Россию.

Подобное требование прозвучало в рамках акции протеста, которая прошла в Киеве 9 апреля. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Митингующие пришли под здание МВД с чемоданами, на которых разместили надписи "Фукс – чемодан – вокзал – п*раша" и "Гладковский – чемодан – вокзал – п*араша".

Для фигурантов громких коррупционных скандалов потребовали высшей меры наказания, а также конфискации имущества.

Новости
"Масштабный грабеж страны": олигарху Фуксу достался государственный газ на миллиарды
Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

bykvu.com

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

bykvu.com

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

bykvu.com

Отметим, имя Фукса уже не раз звучало в скандалах о хищениии из бюджета Украины. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем прославился одиозный миллиардер:

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Персоны
Павел ФуксОлег Гладковский
Место
Украина
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Савченко Александр
Савченко Александр
Вислоухие, вы полные идиоты... Украинский Суд присудил вернуть долги "Киевметрополитену" ! Государственная Компания "Надра Украины", которая подчиняется непосредственно Кабмину, в лице Гройсмана, "подарила" ! И никто это в Кабмине не оспорил ?! Значит передали по закону ! И последнее : " Фукса подозревают ..." И шо ?! Есть доказательства - сажайте в тюрьму ! Нет - пошли в дупу !
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