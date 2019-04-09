"Чемодан – вокзал – п*раша": Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

В Национальном корпусе предложили путинскому миллиардеру Павлу Фуксу и главному фигуранту скандала в оборонном комплексе Украины Олегу Гладковскому вернуться в Россию.

Подобное требование прозвучало в рамках акции протеста, которая прошла в Киеве 9 апреля. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Митингующие пришли под здание МВД с чемоданами, на которых разместили надписи "Фукс – чемодан – вокзал – п*раша" и "Гладковский – чемодан – вокзал – п*араша".

Для фигурантов громких коррупционных скандалов потребовали высшей меры наказания, а также конфискации имущества.

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию bykvu.com

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию bykvu.com

Фуксу и Гладковскому предложили вернуться в Россию bykvu.com

Отметим, имя Фукса уже не раз звучало в скандалах о хищениии из бюджета Украины. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем прославился одиозный миллиардер:

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.

Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.

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