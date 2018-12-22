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''Чемодан, вокзал, Россия'': Цимбалюк высмеял миф о массовом бегстве украинцев в РФ

1.6тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк развеял миф кремлевской пропаганды о том, что после упрощения получения гражданства в России туда якобы ринутся миллионы украинцев.

Свое видение развития событий он озвучил в эфире радио "Эхо Москвы" после соответствующего вопроса ведущего (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Паспорт России

Паспорт России

Mir24.tv

Цимбалюк ответил собеседнику, что заявления о миграционном буме в Украине свидетельствуют лишь об одном — раздутом государственном эго России. Журналист подчеркнул, что многие украинцы действительно работали и продолжают работать в Российской Федерации, однако это никогда не приводило к росту количества желающих получить ее паспорт.

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"У нас свободная страна. Тот, кто хочет жить в России, — чемодан, вокзал, Россия. Почему нет? Я к этому абсолютно с уважением отношусь, потому что мы не крепостные. Кто-то едет в США, из России тоже много людей уезжает на Запад, но вы как-то обычно это в российских студиях не обсуждаете. Потому что лучше поговорить о том, что там у Украины. Но, тем не менее, нас Бог сделал свободными людьми", — ярко высказался Цимбалюк.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же эфире журналист емко ответил стороннику "русского мира", который заявил, что считает украинцев частью российского народа. Цимбалюк отреагировал на его выпад напоминанием о том, что "братский" народ без зазрения совести начал убивать украинцев в 2014 году и до сих пор продолжает это делать.

Напомним, на российском телевидении устроили бурное обсуждение острых вопросов украинца президенту РФ Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции. Пропагандисты Кремля пришли в ярость из-за его дерзости, однако еще больше их разозлило выступление, которым Цимбалюк ярко разгромил все их претензии.

Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Свободная страна только для убийств тех, кто не хочет в этом концлагере жить. Это единственное что разрешено свободно у бандер.
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Аха ха ха... Ввша свинорожая соьака по кличке Цимбелюк самый первый свалил в РФ теперь ссаной тряпкой по рылу не выгнать)))) аха ха
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