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"Чемодан, вокзал, Россия": известная журналистка публично поставила на место фаната "русского мира"

76.5тЧитать новость на украинском

Украинская телеведущая и актриса Янина Соколова предложила сделать "неудобной" жизнь тех, кто не уважает государственный язык в Украине. С такой инициативой журналистка выступила после инцидента со сторонником "русского мира" в одном из супермаркетов Киева.

По словам Соколовой, несколько дней назад она снимала деньги в банкомате и стала невольной свидетельницей телефонного разговора 45-летнего мужчины с представителем банка. Он был вне себя от злости из-за того, что на экране устройства отсутствовал русский язык.

"Альо! Совєсть єсть? Пачєму ви понапісивалі функції банкомата на непанятнам язикє! На каком-каком? На укрАінскам, англіскам, нємєцкам. Да, я гражданін Ваш, к сажалєнію, но мої права ви сєйчас агранічілі. Фсьо! Я ухажу с вашего долбанага ексіма", - процитировала журналистка на своей странице в Facebook недовольного клиента (Орфография и пунктуация автора сохранены. - Ред.)

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Соколова сразу же предложила мужчине помощь с переводом, однако последний отказался. При этом, пишет журналистка, добавил: "Нє нада мне пєрєкладать! Мнє, рускаму па націанальнасті, далжно бить напісана па-рускі, мнє далжно бить вєздє удобна!"

Столь агрессивная реакция представителя "русского мира" не осталась без ответа телеведущей. "Пока не прекратили сообщение Киев - Москва, у вас есть шанс переехать туда, где удобно. Поспешите, поскольку существует угроза, что "будєт вскорє нєудобна", - поставила Соколова его на место.

Иллюстрация

Wikimapia

Журналистка также обратилась к украинской власти с просьбой взять пример с Литвы и сделать все возможное ради популяризации государственного языка.

"Да, мы имеем советское прошлое. И оно еще лет 50 точно будет давить. Но если молодое поколение не будет иметь язык как основу, мы обречены. Нет смысла проявлять толерантность. Всем, кто отказывается от своего, должно быть "неудобно" до мозгов костей", - подытожила Соколова.

Отметим, что пост украинской телеведущей вызвал бурную реакцию в социальной сети. Всего за сутки с момента публикации его поддержали лайками более тысячи человек, треть из которых запись распространили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другая украинская журналистка Юлия Бориско приструнила российских туристов в Турции, когда их с мужем назвали "русскими".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтЯзыковой скандал
Место
УкраинаКиев
Объект
украинский язык
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Украинец поймёт беларуса , поляка , болгарина , словака потому что это всё славянские языки ,русские или настолько тупые или уже настолько зомбированные , что отказываются понимать доже однокоренные слова , они ещё и при советской власти отказывались понимать украинский язык , хотя в то время не велась такая националистическая пропаганда как сейчас , со стороны России .
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с этага и начлось притеснение рускага языка. Я таких моментов и начинается не тольео независимость, а и безопасность страны
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Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Banderacaput Sergey, усі москалі підори
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Ильченко София
Ильченко София
Именно такое этническое быдло"сруцкага мира" в УКраине,ВОНЯЕТ,и гавкает постоянно, вместо того, чтобы чумодан,вакзал,па-раша,решить свое будусчее навсегда.УКРАИНА БУДЕТ РАДА,от очистки нечисти скацапской!НА ХУЙ ПШЛИ С УКРАИНЫ,пидоросы хуйловские!НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ В УКРАИНЕ!ПИЗДУЙТЕ В "СРУЦКИЙ РАЙ"
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