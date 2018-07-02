Чем ярче, тем хуже: какую одежду безопаснее покупать в Украине

Экологи уличили в использовании опасных полифторированных соединений с десяток производителей одежды популярных брендов по всему миру.

Химикаты вредят не только окружающей среде, они могут содержаться в готовой продукции – джинсах, платьях, обуви – и через кожу попадать в организм человека. Выбрать качественную одежду в Украине становится все сложнее, говорится в материале "Сегодня".

Неспециалисту часто трудно определить состав ткани. Некоторые производители указывают на этикетке недостоверную информацию, подчеркивают журналисты.

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Как рассказал стилист одного из украинских телеканалов Ильяс Сахтара, зачастую хлопок имеет более матовый вид ткани. У него меньше блеска.

"Если на хорошем ярком свету смотреть ткань, то если есть намек на какое-то мерцание и блеск – то скорей всего, синтетика. Еще синтетику можно послушать. Когда ткань начинаешь мять у уха, она похрустывает", - говорит эксперт.

Между тем, в лаборатории химико-технологического факультета КПИ, чтобы узнать, как еще можно отличить ткани, образцы для начала поджигают.

"Хлопок горит быстро. С запахом горелой бумаги. И пепел после него такой же, как после бумаги. Искусственная ткань вискоза тоже горит быстро. Даже быстрее, чем хлопок. Точно такой же край. И запах тоже это горящая бумага. Шелка – натуральные и искусственные – горят по-разному. Еще один способ проверить шелк – замочить его в ацетоне", - рассказывают журналисты.

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"Сейчас найти стопроцентные натуральные ткани очень трудно. И они, может, и не так красиво выглядят, как те, в которые входят добавки. Нательное белье должно быть хлопчатобумажное. Если человек носит нательное белье, он может одевать любую красоту", – советует доктор.

При выборе одежды советуют запомнит: чем ярче цвет, тем больше вероятность использования химикатов.

"Поэтому отдавайте предпочтение неброским сочетаниям красок. Желательно, чтобы у вещи из синтетики подкладка была натуральной. Перед тем, как надевать обновку, обязательно выстирайте ее. А если одежда доставляет дискомфорт, как можно быстрее смените ее", - подчеркивают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы покупатели потратили как можно больше денег, магазины одежды очень часто используют хитрые уловки. СМИ опубликовали самые распространенные из них.