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29 апреля • обновлено в 09:57
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Максим Мирович
Максим Мирович
Белорусский блогер Все статьи автора

Чем украинцы отличаются от россиян

6.2т

Так, друзья, сегодня будет интересный пост на тему того, чем украинцы отличаются от россиян— это мои личные наблюдения, сделанные в ходе неоднократных поездок в Украину и в ходе личного общения с украинцами. У всех народов из бывшего СССР есть кое-что общее, главным образом это всякие наследственные травмы совка — вроде боязни начальства, любви к "халяве" и выученного беспомощного "комплекса маленького человека" — мол, от нас ничего не зависит, всё решается где-то наверху.

Но тем не менее — СССР уже 30 лет как нет, и населявшие его народы пошли по собственному пути, успев приобрести за это время многие уникальные стороны национального характера — вот как раз о некоторых заметных чертах такого характера у украинцев (и о том, чем они отличаются от россиян) я и расскажу в сегодняшнем посте, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

1. Отсутствие "имперства".

Так же, как и у белорусов, у украинцев нет желания прирастать чужими территориями, а есть желание строить свое демократическое государство в границах современной Украины. Многие россияне же напротив — не прочь "вернуть" кое-что из территорий бывшего СССР и еще кое-что прихватить. В Украине никто всерьёз не обсуждает планы "возврата" каких-то территорий путём отторжения их у ближайших соседей — хотя могли бы придумать для этого точно такие же "исторические обоснования", какие были придуманы для Крымнаша — взять хотя бы вот эту карту украинских земель 1915 года, на которой к Украине относится Кубань и множество иных территорий, ныне входящих в состав других государств:

Тем не менее, украинцы прекрасно понимают, что любые "переделы" сформировавшихся стран — принесут только горе и разорение, современное богатство — заключатся вовсе не в территории, а желать отнять что-то у соседа, прикрываясь "исторчиеской справедливостью" могут только гадкие современные фашисты.

2. Обострённое чувство справедливости.

Украинцы намного острее воспринимают несправедливости и притеснения со стороны властей, в целом более свободолюбивые. Там где россиянин будет терпеть и подчиняться, украинец уже давно устроит восстание и начнет жечь покрышки. Думаю что причиной этому казацкое прошлое Украины, т.е. каждый украинец в душе — казак и воин. Пример из недавней истории — произошедший в 2013-2014 году в Украине Евромайдан, во время которого украинцы выгнали зарвавшихся советских воришек и лжецов и начали строить европейскую страну.

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Как объясняют мои читатели из украины — причиной такой разницы в менталитете является то, что свои политические традиции украинцы ведут от киевского вече, которое нанимало князя и могло его выгнать. В старой же России центральная власть была устроена несколько иначе, и за счет этого россияне имеют несколько меньшее стремление к демократии, чем украинцы. Впрочем, даже несмотря на потоки грязи против Украины со стороны всех путинских СМИ — Евромайдан заставил задуматься в том числе и многих россиян.

3. Юмор и лёгкость характера.

По моим наблюдениям — украинцы в целом более юморные, легче смотрят на проблемы, относятся с иронией в том числе и к своим властям. В Украине в порядке вещей шутки и стёб над президентом (часто шутят те же люди, которые сами за него и голосовали), президент в Украине — обычный живой человек из плоти и крови и наёмный менеджер, а не астрально-сакральная фигура наподобие фараона, у которого надо мыть ноги и пить воду.

Россияне же наоборот, в целом более серьезные и редко шутят на политические темы — может быть, там больше ощущается влияние советского прошлого и ГУЛАГа, в который человека могли отправить за одну политическую шутку. Также там нередко можно наблюдать обожествление фигуры президента и приписывание ей мистических свойств ("Нет Путина"— нет России", "Путин всё видит" и т.д.) — что в целом характерно больше для архаических вождеств, чем для современных стран XXI века.

В общем, вот такие наблюдения у меня получились.

Что думаете об этом? Может быть я что-то упустил?

Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Максима Мировича
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Немцов критиковал пУтина и был ему политическим конкурентом - за это его и убили. Поэтому у нас в России нельзя критиковать власть - опасно для здоровья.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Русские отличаются только от политических украинцев. От обычных жителей бывшей УССР не отличаются (ну кроме западенцев). И главное отличие - русские хотят жить в своем русском государстве. Со своим русским правителем. А политические украинцы хотят жить в европейском протекторате. Они ж и появились когда Польша и Литва захватили западнорусские земли. И дальше все метания политических украинцев - выбрать себе хозяина на Западе. Когда Польши и Литвы не стало - в этой роли побывали в разное время Швеция, Германия и даже Турция. Ещё русские знают, что все наши проблемы наше государство должно решить само. Политические украинцы надеятся на западного хозяина. Сейчас на ЕС и США. Вот в этом и вся принципиальная разница
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Никакое вече в Киеве князя не призывало. Это вранье, как и вся украинская псевдоистрия. Вещий Олег, Владимир Святой и Ярослав Мудрый захватывали Киев силой. Причем силой новгородского войска. А дальше Киев как столичный город единственный не имел собственной княжеской ветви. И кому быть киевским князем решалось князьями на основе Лествичного права. Которое потом правда забылось и перешло в право силы. После того как Киев в 1252:году перестал быть столицей в нем правили черниговские князья. Предки именно украинцев появились в Киеве (обезлюдевшем) после оккупации Киева Литвой. Последний Киевский князь тогда Литвой был изгнан, и дальше Киевом правили наместники. Сперва литовские, потом польские, потом русские. Некоторое время ещё были немецкие бургомистры.но вот вече не было никогда
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